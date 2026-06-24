علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان: قیام امام حسین(ع) مرز حق و باطل است

خبرگزاری مهر - گروه استان ها، فاطمه گلوی: در دل تاریخ پرفراز و نشیب اسلام، قیام عاشورا همچون خورشیدی فروزان، که یک مرز اعتقادی و یک مکتب جاودان انسان ساز است.
امام حسین (ع)، کشتی نجات امت، با نثار خون خویش در کربلا، حقیقت دین را در تقابل با انحراف و استبداد، برای همیشه تبیین ساخت و فریاد «هیهات منا الذلة» او، منشور آزادگی برای تمام نسل ها و قومیت ها است.
جایگاه این امام بزرگوار در قلب مسلمانان و ملت غیور سیستان و بلوچستان، جلوهای کم نظیر و ریشه داری دارد؛ مردمان این دیار کهن، با تار و پود فرهنگ غنی خود، عشق به حسین (ع) را نه صرفا در شعائر، که در سبک زندگی، جوانمردی و روحیه ظلم ستیزی خویش به ارث بردهاند.
از سیستان تا بلوچستان حماسه ساز، نوای پرسوز مرثیهها و شور حماسی سینهزنیها در ایام محرم، تنها گوشهای از پیوند عمیق این مردم با سرور آزادگان جهان است؛ پیوندی که فراتر از مذاهب، در عمق ایمان و فطرت پاک آنان ریشه دوانده است.
قیام امام حسین(ع) اعلام حکمت خداوند بود
مولوی عبدالرحمن عارفی، نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری در گفت و گو با خبرنگار مهر، در آستانه ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش، اظهار داشت: این مصیبت جانسوز را به همه مسلمانان و آزادگان جهان تسلیت عرض میکنم.
وی بیان کرد: قیام عاشورا یک نهضت سیاسی یا طایفهای نبود؛ امام حسین(ع) و یاران اندک اما استوارش به جهانیان ثابت کردند که این قیام برای رسیدن به قدرت و دنیا نبود، بلکه اعلام «حکمت الله» بود.
مولوی عارفی تصریح کرد: حکمت خداوند ایجاب میکرد که مرز میان حق و باطل برای همیشه ترسیم شود و آن حضرت با تمام وجود این رسالت را انجام داد.
وی افزود: امام حسین (ع) درست در مقابل یزیدیانی ایستاد که آشکارا قرآن و احکام پیامبر اکرم(ص) را زیر پا گذاشته بودند؛ آنها نه تنها به دین خدا پشت کرده بودند، بلکه ارزشهای بنیادین انسانی را نیز به سخره گرفته بودند.
راه امام تمام شدنی نیست
نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: امام حسین(ع) با نثار جان عزیزترین کسان خود و بخشش تمام داراییاش در راه خدا، بالاترین درجه ایثار را به نمایش گذاشت؛ ایشان نشان داد که جان و مال، نزد مردان الهی هیچ ارزشی در برابر احیای دین خدا ندارد.
وی تأکید کرد: نکته بسیار مهم و فراموشنشدنی در قیام امام حسین(ع) این است که آن حضرت به امت اسلامی آموخت که اگر امام هم در میان مردم نباشد، راه امام تعطیلشدنی نیست؛ حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) با اسارت و صبر خود، پیام کربلا را به کاخ ظلم رساندند و ثابت کردند که جریان حق، حتی بدون حضور فیزیکی پیشوا، مانند خونی پاک در رگهای تاریخ جاری میماند.
مولوی عارفی خاطرنشان کرد: مردم باید از این واقعه درس بگیرند که برای پیمودن مسیر عدالت، دو عنصر حیاتی «شهادتطلبی» و «شجاعت» ضروری است و در هیچ شرایطی نباید در مقابل ظلم و ستم ذرهای تسلیم شد.
وی اظهار داشت: استمرار راه امام حسین(ع) و ایستادگی در برابر استکبار بود که رهبر شهید ما در دوران معاصر آن را احیا کرد و با نثار خون خود نشان داد که نهضت امام حسین(ع) تا همیشه تاریخ ادامه دارد و ما به هیچ عنوان مقابل ظلم تسلیم نخواهیم شد.
نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان تصریح کرد: ایشان ثابت کرد که پرچم مبارزه با باطل بر زمین نمیماند و هر شهیدی، شهیدانی دیگر را به میدان میآورد؛ امروز نیز میبینیم که نیروهای مسلح مجاهد و مردم مبعوثشده ما، با الهام از همان شهامت حسینی، مقتدرانه مقابل استکبار جهانی و زورگویان ایستادهاند.
وی ادامه داد: این ایستادگی، یک انتخاب عاطفی نیست، بلکه ادامه همان راهی است که امام حسین(ع) با شعار «هیهات منا الذله» ترسیم کرد؛ مادامی که روح غیرت دینی و شهامت حسینی در کالبد مردمان آزاده جهان زنده است، هیچ قدرت استکباری نخواهد توانست ندای حق را خاموش کند.
عاشورا؛ طوفان عدالت و میثاق آزادگی
مولوی عبدالواحد بزرگزاده امام جمعه اهل سنت چابهار در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: فرا رسیدن ایام شهادت سبط پیامبر خاتم(ص)، حضرت امام حسین (ع) را به تمامی امت اسلامی تسلیت عرض میکنم.
وی اظهار داشت: محرم، ماه حزن و اندوه نیست، بلکه دانشگاه و کلاس درس رهایی از قفس طاغوت است؛ در کتب صحاح و روایات معتبر اهل سنت، به صراحت بر فضیلت این ماه و استحباب روزه و عبادت در آن، تأکید شده است.
مولوی بزرگزاده تصریح کرد: عاشورا حقیقتی ازلی است؛ در تاریخ وقایع بسیاری در دهم محرم اتفاق افتاده است؛ در این روز، کشتی نوح (ع) پس از طوفان بر کوه جودی نشست و این، نماد نجات مؤمنان از امواج فتنه است؛ همچنین در این روز، حضرت موسی (ع) عصای حق را به دست گرفت و طاغوت زمانه، فرعون، را در هم شکست.
وی ادامه داد: تمام این حوادث، مقدمهای بود برای واقعه کربلا، واقعه عاشورا جمع تمام این رهاییهااست؛ آنجا امام حسین (ع) کشتی نجات است.
امام جمعه اهل سنت چابهار بیان کرد: فلسفه قیام امام حسین(ع) را باید در دو کلمه خلاصه کرد: عدالت و امر به معروف، وقتی جامعه اسلامی دچار انحراف میشود و معروف، منکر و منکر، معروف میشود، سکوت جایز نیست؛ امام حسین (ع) دید که اساس عدالت اجتماعی دارد ویران میشود و خلافت اسلامی به سلطنت استبدادی و موروثی تبدیل شده است؛ لذا فرمود: من برای اصلاح در امت جدم قیام کردم؛ میخواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم؛ ایشان با خون خود به ما آموخت که در برابر ظلم، «نه» گفتن، بزرگترین عبادت است.
حق همیشه مقابل باطل میایستد
وی اظهار داشت: امام حسین (ع) فرمودند مثلی لایبایع مثل یزید این جمله، عصاره عزت و شرف انسانی است. این یک بیانیه سیاسی ساده نیست، «مثلی» یعنی انسانی که هویت و «من» وجودش در ذات حق فانی شده و آینه تمامنمای رسول خداست؛ «یزید» نیز یک نام شخصی نیست، که نماد هر آن چیزی است که در برابر خداوند سرکشی میکند: قدرت مستانه، ثروت نامشروع، فساد آشکار و جهالت مقدس نما.
مولوی بزرگزاده در پایان گفت: وقتی امام میفرماید «چون منی با چون یزیدی بیعت نمیکند»، یعنی آزادگی با بندگی غیر خدا در یک جا جمع نمیشود؛ مرگ با عزت، بهتر از زندگی با ذلت است؛ این کلام یعنی تا ابد، شمشیر بُران حق از گلوی باطل کوتاه نخواهد شد؛ اگر امروز هم «یزیدهای زمانه» بیایند و توقع بیعت سکوت و سازش داشته باشند، فریاد «هیهات منا الذله» امام حسین(ع)، محکمترین پاسخ خواهد بود.
طاغوت شناسی مدرن و شأن بیبدیل شهید کربلا در قلب اهل سنت
مولوی فضل الله رئیسی امام جمعه اهل سنت ساربوک قصرقند در گفت و گو با خبر نگار مهر ضمن تسلیت ایام شهادت امام حسین(ع) گفت: باید شاخصهها و معیارهای دشمن را شناخت؛ یزید دیروز کسی بود که به ارزشهای دینی توهین میکرد، حلال و حرام خدا را زیر پا میگذاشت و با پول و زور بر مردم حکومت میکرد.
وی ادامه داد: یزید امروز، همان قدرت و تفکری است که انسان را به ذلت بکشاند؛ در واقع باید گفت یزید امروز یهود و تفکر یهودی است؛ قدرتهای استکباری جهانی که ملتهای مسلمان را تحقیر میکنند، یزید زمانه هستند.
مولوی رئیسی بیان کرد: یزید زمان ما «استکبار جهانی» و «نظامهای فاسد» هستند که مانع اجرای عدالت میشوند؛ وظیفه ما بهتعبیر قرآن «کونوا قوامین بالقسط» است؛ یعنی قیام برای عدالت.
وی تأکید کرد: اهل سنت، امام حسین(ع) را «ریحانه المصطفی» و سرور جوانان اهل بهشت میدانیم؛ محبت حسین جزو ایمان اهل سنت است؛ فقهای بزرگ اهل سنت تصریح کردهاند که قاتل حسین(ع) ملعون است.
امام جمعه اهل سنت ساربوک قصرصند اظهار داشت: جایگاه ایشان در مکتب اهل سنت تنها یک عالم یا مجاهد نیست، ایشان پاره تن پیامبر (ص) است؛ امام حسین(ع) چراغ هدایت و کشتی نجات برای تمامی امت اسلامی است.
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