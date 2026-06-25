به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در مورد مراسم تشیع رهبری، گفت: مردم همکاری می‌کنند ما هم امیدواریم که با حداکثر پتانسیل و ظرفیت بتوانیم برای پاسخگویی به مریدان امام که می‌خواهند بیایند، جواب مثبت بدهیم.

عارف افزود: درباره مراسم تشییع، بالاجبار چون محدودیت فضا داریم و تابستان است و درجه حرارت هوا بالاست، حتی تأمین آب برای آن ۱۵ میلیون جمعیتی که برآورد شده در مراسم تهران شرکت کنند، خیلی کار سختی است.

وی‌گفت: از افغانستان، پاکستان و ترکیه تقاضاهای زیادی هست که باید از آنها عذرخواهی کنیم و تقاضا کنیم که مراسمی را در همان کشور خودشان برگزار کنند.