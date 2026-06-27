تدارک ادای دین به امام شهید؛ پویش «من میزبانم» آغاز بکار کرد

حجتالاسلام سید محمد محمدی، دستیار شهردار تهران در امور جهادی و دبیر قرارگاه جهادی حضرت سیدالکریم (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش مردم در برگزاری این مراسم اظهار داشت: امروز تهران خود را برای ادای دین به امام شهید آماده میکند و پویش «من میزبانم» بستری است تا هر شهروند بتواند سهمی در این حماسه بزرگ مردمی داشته باشد.
وی افزود: مردم تهران در طول سالهای گذشته بارها ثابت کردهاند که در بزنگاههای تاریخی، پیشگام خدمت، ایثار و همدلی هستند. امروز نیز در آستانه این بدرقه تاریخی، فرصت آن فراهم شده است تا هر خانه به محل میزبانی، هر محله به کانون خدمت و هر شهروند به عضوی از شبکه بزرگ خدمترسانی مردمی تبدیل شود.
محمدی با تأکید بر اینکه پویش «من میزبانم» صرفاً یک طرح خدماتی نیست، تصریح کرد: این پویش نمادی از قدردانی و ادای دین مردم به مجاهدتی است که امام شهید برای عزت، امنیت و سربلندی امت اسلامی رقم زد. حضور مردم در این میدان، ادامه همان راهی است که شهدا برای آن جان خویش را تقدیم کردند.
دبیر قرارگاه جهادی حضرت سیدالکریم (ع) ادامه داد: در قالب این پویش، شهروندان میتوانند ظرفیتهای خود را در حوزه اسکان، پذیرایی، حملونقل، موکبداری، پشتیبانی و سایر خدمات مورد نیاز زائران در سامانه «باهم میسازیم» ثبت کنند تا زمینه حضور هرچه باشکوهتر مردم در این مراسم فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم بزرگترین بدرقه برای امام شهید، بدرقهای است که به دست مردم رقم بخورد. از همین رو تلاش شده است تا تمامی ظرفیتهای مردمی، هیئات، مساجد، گروههای جهادی و خیرین در قالب یک شبکه منسجم به میدان خدمت وارد شوند.
محمدی در پایان از عموم شهروندان تهرانی دعوت کرد با مراجعه به سامانه «باهم میسازیم» به نشانی bahamtehran.ir به پویش «من میزبانم» بپیوندند و با مشارکت در میزبانی و خدمترسانی، سهم خود را در ادای دین به امام شهید و خلق یکی از ماندگارترین صحنههای همبستگی و وفاداری ملت ایران ایفا کنند.
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