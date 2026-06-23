به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در دیدار با استاندار بوشهر ضمن قدردانی از گزارش جامع استاندار بوشهر و تلاش‌های مجموعه مدیریتی استان، اظهار کرد: استان بوشهر از استان‌های راهبردی و اثرگذار کشور است که نقش مهمی در امنیت، انرژی، اقتصاد دریامحور، تجارت خارجی و توسعه ملی ایفا می‌کند.

وی افزود: دولت چهاردهم نگاه ویژه‌ای به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این استان دارد و از برنامه‌های توسعه‌ای استان حمایت می‌کند.

معاون اول رئیس‌جمهور با تقدیر از عملکرد مدیریت استان در جریان جنگ تحمیلی اخیر به حفظ آرامش، امنیت و پایداری خدمات عمومی اشاره کرد و یادآور شد:خوشبختانه با تلاش مسئولان، نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، فعالان اقتصادی و همراهی مردم و همدلی و هم افزایی موجود میان شخصیت‌های استان بوشهر، این استان توانست در شرایط حساس نقش موثری در دفاع از میهن اسلامی و پشتیبانی از اقتصاد ملی ایفا کند و روند فعالیت‌های اقتصادی، صنعتی، بندری و عمرانی را بدون وقفه ادامه دهد.

راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر ، پیام روشنی از ثبات و امنیت مخابره می کند

عارف تصریح کرد: راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر در این برهه از زمان، پیام روشنی از ثبات، امنیت و آمادگی استان برای پذیرش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی مخابره می‌کند.

وی با اشاره به جایگاه استان بوشهر در حوزه انرژی تصریح کرد: استقرار مرکز هماهنگی امور انرژی در استانداری بوشهر اقدام مهمی برای تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط و بهره گیری بهتر از ظرفیت‌های عظیم انرژی کشور است.

عارف گفت: بی‌تردید تکمیل راه‌آهن بوشهر نه تنها تاثیر مثبت در اقتصاد استان خواهد داشت بلکه به توسعه تجارت دریایی کشور، افزایش ظرفیت ترانزیت کالا، پشتیبانی از صنایع انرژی و تحقق اقتصاد دریامحور نیز کمک خواهد کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش پایانی سخنان خود، از تلاش‌های استاندار، نماینده ولی فقیه در استان، نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و مدیران و اقشار مختلف مردم شریف استان قدردانی و ابراز کرد: امیدوارم با تداوم همدلی و همکاری میان دولت و مجموعه مسئولان استان بوشهر، این استان بیش از پیش به جایگاه شایسته خود در توسعه اقتصادی کشور دست یابد.

در دیدار استاندار بوشهر، گزارشی از آخرین وضعیت استان و فعالیت‌های در حال اجرا ارائه داد.