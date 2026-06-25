https://mehrnews.com/x3cqvQ ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳ کد مطلب 6870428 استانها فارس استانها فارس ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳ اقامه نماز ظهر عاشورا در فراشبند فراشبند- نماز ظهر عاشورا به امانت امام جمعه فراشبند با حضور عزاداران حسینی این شهر اقامه شد. دریافت 10 MB کد مطلب 6870428 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری اقلیدیها در روز عاشورای حسینی سوگواری مردم فسا در ظهر عاشورای حسینی حال و هوای جهرم در عاشورای حسینی حماسه عاشورا؛ روایت ماندگار عزت و مقاومت در طول تاریخ اقامه نماز ظهر عاشورا در قزوین عزاداری مردم کازرون در شب عاشورای حسینی نماز ظهر عاشورا در ارومیه اقامه شد آئین لاله گردانی شام غریبان در حرم شاهچراغ(ع) برچسبها نماز ظهر عاشورا عاشورا شهرستان فراشبند
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