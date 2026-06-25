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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

اقامه نماز ظهر عاشورا در فراشبند

اقامه نماز ظهر عاشورا در فراشبند

فراشبند- نماز ظهر عاشورا به امانت امام جمعه فراشبند با حضور عزاداران حسینی این شهر اقامه شد.

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کد مطلب 6870428

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