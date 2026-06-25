https://mehrnews.com/x3cqxF ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۱ کد مطلب 6870517 استانها همدان استانها همدان ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۱ ملایر یکپارچه در سوگ سیدالشهدا (ع) همدان-مردم ملایر امروز در سوگ اباعبدالله الحسین(ع) مراسم عزاداری و سینه زنی برگزار کردند. دریافت 45 MB کد مطلب 6870517 کپی شد مطالب مرتبط اقامه نماز ظهر عاشورا در قزوین نماز ظهر عاشورا در لاهیجان اقامه شد از طنین «یا حسین» تا اقامه نماز ظهر؛ بجنورد در مسیر دلدادگی به سیدعباس نخل گردانی ظهر عاشورا در امامزاده هلال نماز ظهر عاشورا ؛ تجلی وحدت وعشق در سایه پرچم حریت برچسبها ملایر مراسم عزاداری محرم و صفر ماه محرم و صفر
نظر شما