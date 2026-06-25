https://mehrnews.com/x3cqxr ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۳ کد مطلب 6870506 استانها همدان استانها همدان ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۳ عزاداری و سینه زنی مردم همدان در روز عاشورا همدان-مردم دارالمومنین همدان در روز عاشورا مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان و یاران ایشان را برگزار کردند. دریافت 63 MB کد مطلب 6870506 کپی شد مطالب مرتبط اقامه نماز ظهر عاشورا در قزوین نماز ظهر عاشورا در لاهیجان اقامه شد از طنین «یا حسین» تا اقامه نماز ظهر؛ بجنورد در مسیر دلدادگی به سیدعباس نخل گردانی ظهر عاشورا در امامزاده هلال نماز ظهر عاشورا ؛ تجلی وحدت وعشق در سایه پرچم حریت خیابانهای تبریز میزبان نماز ظهر عاشورای حسینیان شد برچسبها همدان مراسم عزاداری محرم و صفر ماه محرم و صفر
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