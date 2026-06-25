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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۳

عزاداری و سینه زنی مردم همدان در روز عاشورا

عزاداری و سینه زنی مردم همدان در روز عاشورا

همدان-مردم دارالمومنین همدان در روز عاشورا مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان و یاران ایشان را برگزار کردند.

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کد مطلب 6870506

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