شهر غرق در ماتم عاشورا؛ همدان در سوگ سیدالشهدا (ع) یکپارچه گریست

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین در دهمین روز از ماه محرم یکپارچه عزادار حسین(ع) بود، گویی زمان در کوچهها و خیابانهای این شهر متوقف شده بود تا دوباره در قلبهای عزاداران واقعهای بازخوانی شود.
عزاداری ظهر عاشورا در همدان همانند همه نقاط ایران تنها یک مراسم مذهبی نیست بلکه تجلیگاه پیوندی عمیق میان نسلهای مختلف است، از کودکانی که با سربندهای «یا حسین» در آغوش مادرانشان و یا در کالسکه بودند تا پیرمردانی که با عصا و با چشمانی اشکبار زیر بیرق اباعبد الله الحسین(ع) سینه میزدند.
از نخستین ساعات امروز میادین اصلی از جمله میدان امام خمینی (ره)، پیادهراه بوعلی و خیابانهای اصلی شهر شاهد حضور مردم و دستههای عزاداری بود که از محلات مختلف به سمت مرکز شهر روانه میشدند.
نکته قابل توجه در مراسم امسال حضور پررنگ دهه هشتادیها و نودیها در دستههای عزاداری و در کنار بزرگترهای هیئت بود که سالها چراغ عزای حسینی را روشن نگاه داشتند و جوانانی با لباس مشکی بر تن و با سربندهای «یا حسین» و «یا ابوالفضل»، میانداری هیئات را بر عهده داشتند و جلوهای از تداوم این نهضت تاریخی را به نمایش گذاشتند.
دستههای عزاداری در همدان با حرکت در خیابانهای اصلی، آیینهای سنتی عزاداری مردم همدان را زنده کردند؛ امروز صدای طبل و سنج که با ضربآهنگ زنجیرزنان همراه میشد، فضایی حزنانگیز و در عین حال حماسی ایجاد کرده بود و سینه زنی سنتی عزاداران همدانی در میادین شهر طنینانداز شد.
یکی از مراسم سنتی روز عاشورا در همدان «علمچرخانی» و حرکت «علامتها» بود؛ علامتهای سنگین و پرنقش و نگار که با پرهای رنگی و تیغههای فولادی تزیین شدند و به نشانه علمدار کربلا بر دوش جوانان حمل میشوند. چرخش علمها در میانه دسته های عزاداری و با صدای صلوات و دود اسفند همیشه برای مردم جذابیت دارد و نمادی از وفاداری به حضرت عباس (ع) محسوب میشود.
هیئت محله امامزاده یحیی(ع) همدان طبق سنت دیرینه امسال هم یکی از باشکوهترین مراسم تعزیهخوانی را برگزار کرد و با حرکت در مسیر پیاده راه بوعلی و میدان امام خمینی(ره) تعزیه اجرا میکنند.
در مراسم تعزیه خوانی هیئت امامزاده یحیی شبیهخوانان با لباسهای سبز و سرخ، لحظات جانسوز وداع امام حسین (ع)، شهادت حضرت علیاکبر (ع) و در نهایت واقعه جانکاه گودال قتلگاه را بازسازی کردند و برگزاری این تعزیه به عنوان یک میراث معنوی، نقش مهمی در انتقال مفاهیم عاشورا به نسلهای جدید ایفا میکند.
اما اوج معنویت مراسم روز عاشورا هنگام طنینانداز شدن اذان ظهر است که عزاداران با تاسی از سیره سیدالشهدا (ع) که در گیرودار جنگ، نماز را ترک نکردند، در همدان صفوف منظم اقامه نماز ظهر عاشورا را در میدان امامزاده عبد الله(ع) برپا کردند.
اقامه نماز ظهر عاشورا در میدان امامزاده عبدالله(ع) جلوهای از شعور حسینی بود که نشان داد هدف اصلی از این عزاداریها احیای دین و اقامه نماز است.
مردم امروز ایستگاههای صلواتی و موکبهای در محل تردد عزاداران و هیئات مذهبی تشکیل داده بودند تا در گرمای ظهر با شربت خنک از عزاداران امام حسین پذیرایی کنند.
مراسم ظهر عاشورا در همدان بار دیگر ثابت کرد که عشق به اباعبدالله الحسین (ع) تمام شدنی نیست و پایان ندارد و حضور منسجم هیئات مذهبی، اجرای دقیق آیینهای سنتی مانند تعزیه امامزاده یحیی و اقامه باشکوه نماز ظهر عاشورا، همگی نشاندهنده عمق باورهای مذهبی پایتخت تاریخ و تمدن ایران است.
مردم همدان با سیاهپوشی و عزاداری خالصانه خود پیام آزادگی و مظلومیت شهدای کربلا را به گوش جهانیان رساندند و نشان دادند که فرهنگ عاشورا، زنده و پویا، در رگهای این شهر جریان دارد.
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