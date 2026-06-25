https://mehrnews.com/x3cqxg ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۷ کد مطلب 6870498 استانها مرکزی استانها مرکزی ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۷ مراسم پرشور و معنوی عزاداری ظهر عاشورا در ساوه ساوه- در این ویدئو مراسم پرشور و معنوی عزاداری ظهر عاشورا در ساوه را ملاحظه می کنید. دریافت 11 MB کد مطلب 6870498 کپی شد مطالب مرتبط پیوند شور و شعور؛تجلی فرهنگ ایثار والگوی ماندگار مقاومت در نهضت عاشورا حضور پرشور مردم محلات در شب عاشورای حسینی فراهانی: بیعت عاشورایی ملت ایران تجدید عهدی برای استمرار راه ولایت است برچسبها ساوه عاشورا دسته عزاداری
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