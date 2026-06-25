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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۷

مراسم پرشور و معنوی عزاداری ظهر عاشورا در ساوه

مراسم پرشور و معنوی عزاداری ظهر عاشورا در ساوه

ساوه- در این ویدئو مراسم پرشور و معنوی عزاداری ظهر عاشورا در ساوه را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6870498

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