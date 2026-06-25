فراهانی: بیعت عاشورایی ملت ایران تجدید عهدی برای استمرار راه ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد فراهانی شامگاه چهارشنبه در اجتماع شبانه مردم اراک اظهار کرد: شب عاشورا، شب تجدید بیعت با امام و ولایت است و یاران سیدالشهدا(ع) با تمام وجود بر عهد خود ایستادند و وفاداری خویش را تا پای جان به نمایش گذاشتند.

وی افزود: ملت ایران نیز در امتداد همین مسیر، بار دیگر در شب عاشورا با آرمان‌های حسینی و ولایت تجدید میثاق کردند و نشان دادند که در برابر جبهه ظلم، استکبار و زیاده‌خواهی هرگز سر تسلیم فرود نخواهند آورد.

حجت‌الاسلام فراهانی با بیان اینکه فرهنگ عاشورا، مکتب ایستادگی، بصیرت و مقاومت است تصریح کرد: ملت ایران همواره ثابت کرده‌اند که در مسیر حق و عدالت، با الهام از نهضت حسینی، از سختی‌ها عبور کرده و پای ارزش‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین درس‌های شب عاشورا، بازگشت به قرآن و عمل به معارف الهی است؛ چرا که قرآن، کتاب هدایت و راهنمای همیشگی انسان در همه عرصه‌های زندگی است و در هر شرایطی، نسخه نجات‌بخش امت اسلامی به شمار می‌رود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی تاکید کرد: دشمنان در جنگ رمضان با اهدافی همچون تغییر نظام، تضعیف ساختار دفاعی کشور و ایجاد آشوب داخلی وارد میدان شدند، اما به برکت مقاومت ملت ایران و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، هیچ‌یک از اهداف آنان محقق نشد.

وی افزود: دشمن تصور می‌کرد ظرف سه روز می‌تواند به اهداف خود برسد، اما ایستادگی ملت ایران و انسجام ملی، معادلات آنان را بر هم زد و در عرصه‌های نظامی، اجتماعی و رسانه‌ای، جمهوری اسلامی دست برتر را به نمایش گذاشت.

حجت‌الاسلام فراهانی با اشاره به نقش مردم در میدان جهاد تبیین بیان کرد: امروز مهم‌ترین وظیفه مردم، روایت صحیح پیروزی‌ها، تقویت روحیه مقاومت و مقابله با جنگ شناختی دشمن است؛ چرا که دشمن در کنار جنگ سخت، در میدان رسانه و افکار عمومی نیز فعال است.

وی گفت: ملت ایران با حضور آگاهانه خود در صحنه، چهره واقعی استکبار جهانی و جنایات رژیم صهیونیستی را برای افکار عمومی جهان آشکار کردند و این حضور، بخشی از جهاد بزرگ تبیین است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی تصریح کرد: حفظ وحدت، حمایت از مسئولان، پشتیبانی از جبهه مقاومت و تقویت گفتمان انقلاب اسلامی، لازمه استمرار این مسیر است و نباید اجازه داد دشمن از مسیر اختلاف و دوگانگی به کشور آسیب وارد کند.

وی با تأکید بر ضرورت حرکت جمعی در مسیر عاشورا افزود: عهد امشب ملت ایران، تنها یک بیعت زبانی نیست، بلکه پیمانی برای ماندن در مسیر ولایت، ایستادگی در برابر ظلم و عمل به تکالیف الهی در مسیر تحقق جامعه اسلامی است.