پیوند شور و شعور؛تجلی فرهنگ ایثار والگوی ماندگار مقاومت در نهضت عاشورا

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: عاشورای حسینی، اوج تجلی عشق، ایثار و وفاداری در تاریخ اسلام است، روزهایی که یاد و نام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، دل‌های میلیون‌ها مسلمان را به صحرای کربلا پیوند می‌زند.

در این ایام، شور و شعور حسینی در جای‌جای کشور جلوه‌ای ویژه می‌یابد و مردم با برپایی آیین‌های عزاداری، بار دیگر پیام آزادگی، حق‌طلبی و مبارزه با ظلم را زنده نگه می‌دارند.

مکتب عاشورا مدرسه‌ای بزرگ برای ترویج ارزش‌های انسانی و دینی به شمار می‌رود، مکتبی که درس ایثار، فداکاری و مسئولیت‌پذیری را به نسل‌های مختلف منتقل کرده است و حضور گسترده مردم در مراسم سوگواری سیدالشهدا (ع)، نشان‌دهنده پیوند عمیق جامعه با فرهنگ عاشورا و استمرار پیام نهضت حسینی در طول تاریخ است.

پیام اصلی مکتب عاشورا، آغاز ماندگاری یک اندیشه است

کارشناس قرآن اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:عاشورای حسینی فضایی عمیق از ایمان و هویت دینی را در جامعه شکل می‌دهد که در آن مردم با حضور گسترده خود یاد و نام امام حسین (ع) را زنده نگه می‌دارند و همین حضور جمعی باعث می‌شود پیام ایستادگی در برابر ظلم و پایبندی به ارزش‌های الهی در میان نسل‌های مختلف استمرار پیدا کند که به یک جریان زنده در زندگی اجتماعی تبدیل شود.

حجت الاسلام قاسم صادقپور افزود: عزاداری در این ایام تنها یک رفتار آیینی و احساسی نیست بلکه بستری برای تربیت دینی و اخلاقی جامعه است که در آن مفاهیم ایثار و صبر و شجاعت در فضای واقعی زندگی اجتماعی به شکل ملموس منتقل می‌شود و خانواده‌ها با همراهی فرزندان خود نقش مهمی در شکل‌گیری این تربیت دارند و کودکان از همان سنین پایین با فرهنگ دینی و معنوی آشنا می‌شوند.

کارشناس قرآن اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات ادامه داد: حضور خانواده‌ها در مراسم‌ عزاداری زمینه‌ای فراهم می‌کند که کودکان نه فقط از طریق گفتار بلکه از طریق تجربه مستقیم در فضای هیئت‌ها با ارزش‌های دینی ارتباط برقرار کنند و این ارتباط عمیق باعث می‌شود آموزه‌های اخلاقی در ذهن و رفتار آنان نهادینه شود و در آینده به بخشی از شخصیت اجتماعی آنها تبدیل شود.

حجت الاسلام صادقپور تصریح کرد: اگر جامعه بخواهد در مسیر پایبندی به ارزش‌های دینی و اخلاقی حرکت کند باید این حضور خانوادگی در مناسبت‌های مذهبی را تقویت کند چرا که همین اجتماع‌های معنوی است که روح جمعی جامعه را شکل می‌دهد و آن را در برابر آسیب‌ها و چالش‌های فرهنگی مقاوم می‌سازد که در نتیجه آن نسل جدید با هویت دینی پیوند می‌خورد.

وی با اشاره به نقش فرهنگ عاشورا در جامعه گفت: در دوران جنگ رمضان مردم ایران با الهام گرفتن از قیام عاشورا در برابر تهدیدها و فشارهای دشمن با آرامش و شجاعت در صحنه‌های اجتماعی حضور یافتند و همین روحیه سبب شد که مقاومت عمومی شکل بگیرد و این الگو تا امروز نیز در رفتار اجتماعی مردم ادامه پیدا کند.

حجت الاسلام صادقپور افزود: فرهنگ عاشورا به جامعه آموخته است که ایستادگی در برابر ظلم یک وظیفه همیشگی است و همین نگرش سبب شده است که ترس و عقب‌نشینی جای خود را به حضور آگاهانه و مسئولانه بدهد و مردم در سخت‌ترین شرایط نیز وحدت و همبستگی خود را حفظ کنند.

وی تصریح کرد: اکنون نیز می‌توان آثار این فرهنگ را در استمرار اجتماعات حماسی شبانه و حضور پرشور مردم در مناسبت‌های دینی و ملی مشاهده کرد زیرا این فرهنگ توانسته است نسل‌های مختلف را به هم پیوند دهد و ارتباط میان گذشته و امروز را در قالب یک هویت مشترک حفظ کند.

کارشناس قرآن اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات گفت: پیام اصلی این مکتب آن است که شهادت و فداکاری پایان یک مسیر نیست بلکه آغاز ماندگاری یک اندیشه است که در طول تاریخ ادامه پیدا می‌کند و هر نسل با الهام از آن مسیر تازه‌ای برای حق‌طلبی و عدالت‌خواهی پیدا می‌کند.

وی تاکید کرد: اگر این فرهنگ در جامعه به درستی تقویت و نهادینه شود نه تنها هویت دینی حفظ می‌شود بلکه جامعه در برابر بحران‌ها نیز توانمندتر خواهد شد و نسل‌های آینده با اتکا به همین میراث معنوی مسیر زندگی خود را با آگاهی و استواری ادامه خواهند داد.

ایستادگی در برابر ظلم پایان ندارد

کارشناس مذهبی و امام جماعت روستای خلیفه کندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در آستانه عاشورای حسینی، فضای جامعه بار دیگر با یاد حماسه کربلا جان می‌گیرد و مردم با برگزاری آیین‌های سوگواری، خود را در مسیر وفاداری به فرهنگ عاشورا قرار می‌دهند و این ایام همواره فرصتی برای بازخوانی پیام ایستادگی و ایمان در برابر ظلم بوده است.

حجت الاسلام سید محمدحسین فتحی افزود: امسال در شرایطی وارد این ایام می‌شویم که دل‌های مردم به دلیل حوادث و خسارت‌های اخیر از جمله شهادت قائد امت حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، شهادت و ترور جمعی از فرماندهان و چهره‌های مؤثر کشور ایران و نهضت مقاومت و همچنین بمباران مدارس و شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز بی‌گناه در میناب اندوهگین است و در عین حال فشارها و اقدامات خبیثانه دشمن در ماه‌های اخیر شدت گرفته که این شرایط نیز بخشی از تقابل تاریخی حق و باطل است.

این کارشناس مذهبی ادامه داد: ملت ایران در برابر اقدامات خصمانه دشمنان با تکیه بر فرهنگ عاشورا مسیر مقاومت را ادامه داده است و همین فرهنگ باعث شده که جامعه در برابر فشارها و تهدیدها دچار عقب‌نشینی نشود و روحیه ایستادگی و پایداری در میان مردم تقویت شود.

حجت الاسلام فتحی اظهار کرد: نقش رهبری در انسجام جامعه اساسی ضروری است زیرا مردم با پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در مسیر وحدت و مقاومت حرکت می‌کنند و این پیوند میان مردم و رهبری یکی از عوامل اصلی پایداری اجتماعی و معنوی در شرایط سخت به شمار می‌رود.

وی افزود: با توجه به فضای معنوی این روزها و در شرایطی که مردم داغدار حوادث تلخ اخیر خود را برای حضور در مراسم محرم آماده می‌کنند این حضور نوعی تجدید عهد با آرمان‌های دینی و فرهنگی جامعه و تأکیدی دوباره بر استمرار راه شهدا و مقاومت است.

حجت الاسلام فتحی گفت: عاششورا تنها یک آیین مذهبی و سوگواری نیست بلکه فرصتی برای بازسازی روح جمعی جامعه و تقویت همبستگی میان مردم است و حضور خانواده‌ها در این برنامه‌ها نقش مهمی در انتقال ارزش‌های دینی و فرهنگ عاشورایی به نسل جدید دارد.

وی افزود: فرهنگ عاشورا به مردم آموخته است که در اوج سختی‌ها نیز می‌توان با ایمان و وحدت مسیر عزتمندانه را ادامه داد و همین فرهنگ در طول تاریخ الهام‌بخش حرکت‌های اجتماعی و دینی در ایران بوده و در مقاطع مختلف ملت را به مقاومت و ایستادگی فراخوانده است.

وی تاکید کرد: این ایام یادآور این حقیقت است که ایستادگی در برابر ظلم پایان ندارد و هر نسل با الهام از واقعه کربلا مسئولیت دارد که این پیام را زنده نگه دارد و آن را به نسل‌های بعدی منتقل کند و مردم ما با این حضور حماسی به جهانیان ثابت می‌کنند که فرهنگ حسینی به آنان آموخته است در اوج مصیبت عزتمندتر از همیشه سر برآورند.

فتحی گفت: همان‌گونه که سیدالشهدا (ع) در روز عاشورا با شهادت به پیروزی جاودانه دست یافت اکنون نیز این ملت از دل فشارها و جنایت‌ها حماسه‌ای ماندگار می‌آفریند که تا ابد بر صفحه تاریخ خواهد درخشید.

پیام جاودانه نهضت حسینی، چراغ راه همه آزادگان جهان است

کارشناس فرهنگی و مذهبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دشمن در روز تاسوعا با بستن آب بر خیمه‌های اهل بیت (ع) به دنبال شکستن روحیه و اراده امام حسین (ع) و یارانش بود، اما این اقدام نه تنها آنان را متزلزل نکرد، بلکه بر استقامت و ایمانشان افزود و صحنه‌ای ماندگار از صبر و پایداری را در تاریخ به ثبت رساند.

حجت‌الاسلام سید احمد غفاری افزود: مهم‌ترین درسی که می‌توان از مکتب عاشورا آموخت، تسلیم نشدن در برابر سختی‌ها و حفظ وفاداری به ارزش‌ها و باورهای دینی است، همان‌گونه که اصحاب امام حسین (ع) در اوج تشنگی و فشار، راه حق را رها نکردند، انسان امروز نیز باید در برابر مشکلات، وسوسه‌ها و ناملایمات زندگی با صبر، امید و توکل به خداوند ایستادگی کند.

این کارشناس مذهبی ادامه داد: اکنون جامعه بیش از هر زمان دیگری به فرهنگ عاشورا نیاز دارد زیرا این فرهنگ انسان را به وفاداری در دوستی‌ها، پایداری در مسیر حق و مقاومت در برابر ظلم و ناهنجاری‌ها دعوت می‌کند و اگر روح تاسوعا در زندگی فردی و اجتماعی ما جاری شود، بسیاری از آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی کاهش خواهد یافت و روحیه همدلی، ایثار و مسئولیت‌پذیری در جامعه تقویت می‌شود.

وی بیان کرد: پیام جاودانه نهضت حسینی، چراغ راه همه آزادگان جهان است و به انسان می‌آموزد که حتی در دشوارترین لحظات نیز نباید از مسیر حقیقت و ارزش‌های الهی فاصله گرفت.