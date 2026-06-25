قیمت نفت و انرژی امروز ۴ تیر ۱۴۰۵ در بازار جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز پنجشنبه ۴ تیر ۱۴۰۵ در تالارهای معاملاتی انرژی، نفت اوپک بدون تغییر قیمت نسبت به روز گذشته و با نرخ ۸۰.۲۶ دلار داد و ستد شد که این نرخ گویای ۲.۲۶ دلار کاهش نسبت به هفته گذشته است.

این در حالی است که نفت اوپک در یک ماه گذشته کاهش ۲۵.۲۴ درصدی برابر با ۲۷.۱۱ دلار را به ثبت رسانده است. علاوه بر آن، بالاترین قیمت ثبت شده برای نفت اوپک در روز جاری ۸۰.۲۶ دلار و پایین ترین نرخ نیز برابر با ۸۰.۲۶ دلار بوده است.

از سوی دیگر، نفت برنت در بازارهای جهانی نفت و انرژی با قیمتی معادل ۷۲.۹۷ دلار معامله شد. این نرخ نسبت به روز گذشته با تغییری به میزان ۰.۵۹ درصد کاهش همراه بوده است. بررسی تغییرات هفتگی نیز نشان می‌دهد که ارزش نفت برنت طی یک هفته اخیر ۹.۲۱ درصد کاهش یافته است. همچنین در مقایسه با ماه گذشته، نشان‌دهنده کاهش ۲۴.۴۹ درصدی برابر با ۲۳.۶۷ دلار است.

لازم به ذکر است که بالاترین ارزش برای نفت برنت در روز جاری به مبلغ ۷۳.۷۱ دلار و کمترین نرخ آن نیز برابر ۷۲.۶۶ دلار به ثبت رسید.

در ادامه معاملات جاری، نفت خام آمریکا امروز در بازارهای جهانی با قیمت ۶۹.۵۶ دلار خرید و فروش شد. این نرخ در مقایسه با روز گذشته، ۰.۳۷ درصد کاهش داشته است. همچنین، قیمت نفت خام آمریکا طی هفته گذشته کاهش ۹.۰۸ درصدی برابر با ۶.۹۵ دلار را تجربه کرده است.

شایان ذکر است، در معاملات روز جاری، نفت خام آمریکا سقف قیمت ۷۰.۳۴ دلار و کف قیمت ۶۹.۰۸ دلار را تجربه کرد.