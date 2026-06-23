به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت انرژی آمریکا روز دوشنبه (یکم تیر) اعلام کرد که یک شرکت انرژی ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام از ذخیرهسازیهای راهبردی نفت وام گرفته است که حدود ۱.۲۵ درصد از مقدار پیشنهادی ایالات متحده در آخرین سهمیهبندی دولت دونالد ترامپ برای مهار قیمت سوخت را تشکیل میدهد.
دولت ترامپ در ماه مارس در اقدامی هماهنگ با کشورهای عضو آژانس بینالمللی انرژی موافقت کرد که ۱۷۲ میلیون بشکه نفت از ذخیرهسازیهای راهبردی برداشت کند. اعضای این نهاد انرژی در آن زمان توافق کردند که بهمنظور کنترل افزایش قیمت سوخت پس از شروع جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در ۲۸ فوریه (نهم اسفند ۱۴۰۴) ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخیرهسازیهای راهبردی برداشت کنند.
ایالات متحده تاکنون قراردادهایی را برای ارائه حدود ۱۳۳ میلیون بشکه نفت منعقد کرده است.
وزارت انرژی آمریکا آخرین بار دهم ژوئن (۲۰ خرداد) به شرکتهای انرژی اعلام کرد که تا سقف ۴۰ میلیون بشکه نفت خام از ذخیرهسازیهای راهبردی اعطا میکند.
این وزارتخانه همچنین روز دوشنبه اعلام کرد که از این مقدار، قراردادی را برای ارائه ۵۰۰ هزار بشکه نفت به شرکت ویتول منعقد کرده است.
شرکتهای دریافتکننده ملزم هستند که مقدار اولیه را بههمراه ۲۴ درصد اختلاف قیمت به شکل نفت بازگردانند. بنا بر اعلام وزارت انرژی آمریکا، این اقدام به برقراری ثبات در بازار بدون تحمیل هزینه به مالیاتدهندگان آمریکایی کمک خواهد کرد.
قیمت نفت در روزهای اخیر به دلیل پایینآمدن نگرانیها درباره عرضه به بازارهای جهانی پس از امضای تفاهمنامه ایران و آمریکا کاهش یافته است.
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