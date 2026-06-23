قیمت نفت سبک و سنگین ایران در بازارهای جهانی کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس داده های پایگاه تحلیلی و تخصصی اویل‌پرایس، قیمت نفت سبک و سنگین ایران روز (دوشنبه) در مناطق مختلف جهانی با کاهش همراه شد و روند نزولی به خود گرفت.

بر اساس آخرین داده‌های این پایگاه که با یک روز تأخیر منتشر می‌شود، بندر سیدی‌کریر در مصر بالاترین قیمت را برای هر دو نوع نفت ایران ثبت کرده است؛ به‌گونه‌ای که نفت سبک ایران در این منطقه با قیمت ۷۷٫۵۵ دلار و نفت سنگین ایران با قیمت ۷۵٫۴۰ دلار به ازای هر بشکه معامله می‌شود.

در شمال غرب اروپا، نفت سبک ایران ۷۶٫۳۰ دلار و نفت سنگین ایران ۷۴٫۴۰ دلار قیمت خورده است که این رقم دقیقاً برابر با قیمت‌های ثبت‌شده برای آفریقای جنوبی نیز می‌باشد.

کمترین قیمت مربوط به منطقه مدیترانه است؛ جایی که نفت سبک ایران ۷۵٫۶۵ دلار و نفت سنگین ایران ۷۳٫۵۰ دلار به فروش رسیده است.

به این ترتیب، اختلاف قیمت نفت سبک و سنگین ایران در بالاترین سطح (سیدی‌کریر) حدود ۲٫۱۵ دلار و در پایین‌ترین سطح (مدیترانه) حدود ۲٫۱۵ دلار است. همچنین قیمت هر دو نوع نفت در تمامی مناطق نسبت به روز کاری قبل، به‌طور میانگین حدود ۱٫۶ درصد افت داشته است.

گفتنی است این ارقام بر اساس معاملات روز گذشته محاسبه شده و انتشار آن با تأخیر یک‌روزه همراه است.