نفت برنت ۷۶ دلار شد

به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس داده های سایت «اویل پرایس» (Oil Price)، قیمت هر بشکه نفت برنت برای تحویل در ماه اوت، در ساعت ۰۱:۴۷ بامداد روز سهشنبه ۲۳ ژوئن ۲۰۲۶ (ساعت ۰۲:۱۷ به وقت ایران) به ۷۶.۶۶ دلار رسید که نسبت به روز قبل ۱.۵۹ درصد کاهش داشته است.
قیمت نفت در روزهای اخیر روند نزولی به خود گرفته است. روز دوشنبه (۲۲ ژوئن) هر بشکه نفت برنت با افت حدود ۳ درصدی، در سطح ۷۷.۹۰ دلار بسته شد و امروز نیز در معاملات آسیایی، قیمت حول و حوش ۷۷ دلار در نوسان است.
کارشناسان مهمترین عامل این کاهش را پیشرفت در مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در سوئیس میدانند. آمریکا مجوز ۶۰ روزهای صادر کرده که به ایران اجازه میدهد بخشی از نفت و فرآوردههای نفتی خود را به فروش برساند.
از سوی دیگر، ایران اعلام کرده که دور فنی گفتگوها در سوئیس به پایان رسیده و چهار کارگروه تخصصی تشکیل شده است؛ قرار است مرحله بعدی مذاکرات در سطح کمیته عالی پیگیری شود. در صورت بازگشایی کامل تنگه هرمز، حدود ۸۰ میلیون بشکه نفت میتواند به سرعت وارد بازار شود که خود عاملی برای تداوم کاهش قیمتها خواهد بود.
لازم به ذکر است که دادههای قیمتی این سایت با تأخیر ۱۰ تا ۱۵ دقیقهای بهروزرسانی میشود.
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