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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۷

حضور و سخنرانی وزیر علوم در زینبیه استانبول همزمان با عاشورای حسینی

حضور و سخنرانی وزیر علوم در زینبیه استانبول همزمان با عاشورای حسینی

وزیر علوم که به‌منظور حضور در همایش فناوری‌های نوین آموزشی به ترکیه سفر کرده است، همزمان با فرارسیدن آیین عاشورای حسینی در جمع شیعیان و دوستداران اهل‌بیت(ع) در زینبیه استانبول حضور یافت .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقلداز وزارت علوم، حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که به‌منظور حضور در همایش فناوری‌های نوین آموزشی به ترکیه سفر کرده است، همزمان با فرارسیدن آیین عاشورای حسینی در جمع شیعیان و دوستداران اهل‌بیت(ع) در زینبیه استانبول حضور یافت و در جمع عزاداران حسینی صحبت کرد.

سیمایی در این مراسم معنوی که با حضور گسترده عاشقان و ارادتمندان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) برگزار شد، در کنار سوگواران حسینی به عزاداری پرداخت و از نزدیک در جریان جلوه‌های ارادت و دلبستگی شرکت‌کنندگان به فرهنگ عاشورا و مکتب اهل‌بیت(ع) قرار گرفت.

زینبیه در استانبول یکی از مراکز شناخته‌شده تجمع و برگزاری مناسبت‌های مذهبی شیعیان، به‌ویژه در ایام محرم و عاشورا، به شمار می‌رود. این رویداد شامل مرثیه‌خوانی، سخنرانی مذهبی، سینه‌زنی و اجتماع عزاداران است. همچنین در این مراسم مسئولین کشور ترکیه از جمله معاون رئیس‌جمهور ترکیه، حضور داشتند.

کد مطلب 6870518
زهرا سیفی

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