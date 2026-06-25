حضور و سخنرانی وزیر علوم در زینبیه استانبول همزمان با عاشورای حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقلداز وزارت علوم، حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که بهمنظور حضور در همایش فناوریهای نوین آموزشی به ترکیه سفر کرده است، همزمان با فرارسیدن آیین عاشورای حسینی در جمع شیعیان و دوستداران اهلبیت(ع) در زینبیه استانبول حضور یافت و در جمع عزاداران حسینی صحبت کرد.
سیمایی در این مراسم معنوی که با حضور گسترده عاشقان و ارادتمندان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) برگزار شد، در کنار سوگواران حسینی به عزاداری پرداخت و از نزدیک در جریان جلوههای ارادت و دلبستگی شرکتکنندگان به فرهنگ عاشورا و مکتب اهلبیت(ع) قرار گرفت.
زینبیه در استانبول یکی از مراکز شناختهشده تجمع و برگزاری مناسبتهای مذهبی شیعیان، بهویژه در ایام محرم و عاشورا، به شمار میرود. این رویداد شامل مرثیهخوانی، سخنرانی مذهبی، سینهزنی و اجتماع عزاداران است. همچنین در این مراسم مسئولین کشور ترکیه از جمله معاون رئیسجمهور ترکیه، حضور داشتند.
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