https://mehrnews.com/x3cqyD ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۸ کد مطلب 6870565 استانها همدان استانها همدان ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۸ غوغای عاشورایی مردم کبودرآهنگ همدان-امروز مردم کبودرآهنگ در سوگ امام حسین(ع) و یاران شهید ایشان مراسم عزاداری و سینه زنی برگزار کردند. دریافت 86 MB کد مطلب 6870565 کپی شد مطالب مرتبط حضور و سخنرانی وزیر علوم در زینبیه استانبول همزمان با عاشورای حسینی فریاد « مرگ بر آمریکا و اسرائیل» عزاداران لرستانی نماز ظهر عاشورا در قروه با حضور گسترده عزاداران حسینی اقامه شد عاشورا و نهضت سیدالشهداء از نگاه مسئولان بیجار برچسبها کبودرآهنگ ماه محرم و صفر مراسم عزاداری محرم و صفر
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