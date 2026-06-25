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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۸

غوغای عاشورایی مردم کبودرآهنگ

غوغای عاشورایی مردم کبودرآهنگ

همدان-امروز مردم کبودرآهنگ در سوگ امام حسین(ع) و یاران شهید ایشان مراسم عزاداری و سینه زنی برگزار کردند.

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کد مطلب 6870565

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