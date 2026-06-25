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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۳

سوگواری مردم نهاوند در عاشورای حسینی

سوگواری مردم نهاوند در عاشورای حسینی

همدان-مردم مومن نهاوند در روز عاشورا با برپایی دسته های سینه زنی شهادت اباعبدالله الحسین(ع) را به سوگ نشستند.

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کد مطلب 6870554

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