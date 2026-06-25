https://mehrnews.com/x3cqyq ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۳ کد مطلب 6870554 استانها همدان استانها همدان ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۳ سوگواری مردم نهاوند در عاشورای حسینی همدان-مردم مومن نهاوند در روز عاشورا با برپایی دسته های سینه زنی شهادت اباعبدالله الحسین(ع) را به سوگ نشستند. دریافت 39 MB کد مطلب 6870554 کپی شد مطالب مرتبط حضور و سخنرانی وزیر علوم در زینبیه استانبول همزمان با عاشورای حسینی اقامه نماز ظهر عاشورا در زنجان برگزاری اجتماع بانوان عاشورایی در زاهدان نماز ظهر عاشورا به امامت آیتالله غفوری اقامه شد دسته روی عاشورای حسینی در میرجاوه آئین سنتی عزاداری عاشورای حسینی در شهرستان دلفان برچسبها نهاوند عاشورا ماه محرم و صفر
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