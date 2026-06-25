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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۰

خیمه‌سوزان در عصر عاشورا مشهد الرضا(ع)

خیمه‌سوزان در عصر عاشورا مشهد الرضا(ع)

مشهد- آیین خیمه‌سوزان عصر عاشورا پنجشنبه ۴ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور عزاداران حسینی در میدان احمدآباد مشهد برگزار شد.

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کد مطلب 6870705

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