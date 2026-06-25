https://mehrnews.com/x3cqCv ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۰ کد مطلب 6870705 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۰ خیمهسوزان در عصر عاشورا مشهد الرضا(ع) مشهد- آیین خیمهسوزان عصر عاشورا پنجشنبه ۴ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور عزاداران حسینی در میدان احمدآباد مشهد برگزار شد. دریافت 21 MB کد مطلب 6870705 کپی شد مطالب مرتبط طنین نوای سنج و دمام جنوبی در میدان احمدآباد مشهد آیین سنتی خیمه سوزان عصر عاشورا در ماسوله آیین خیمهسوزان عصر عاشورا در بلوار سجاد مشهد برگزار میشود وقتی نوجوانان خراسان رضوی پرچمدارِ سنتهای عاشورایی میشوند برچسبها خراسان رضوی مشهد خیمه سوزان حسینیه ایران
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