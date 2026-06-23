به گزارش خبرنگار مهر، آیین عزاداری عصر عاشورا و مراسم سنتی خیمهسوزان در بلوار سجاد پایتخت معنوی ایران اسلامی با برائت از اصحاب شیطانی اپستین و یزیدیان زمانه و به خونخواهی حضرت ثارالله و نیز قائد امت، سیدالشهدای انقلاب اسلامی برگزار میشود.
عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفای ایشان امسال نیز طبق سنت و بنا بر سنوات هرساله، مراسم سوگواری عصر عاشورای حسینی و آیین خیمهسوزان را درحالی برگزار میکنند که علاوه بر شعار یالثارات الحسین، خونخواهی قائد امت، سیدالشهدای انقلاب اسلامی و نیز شهدای مظلوم ایران اسلامی و جبهه مقاومت را از نیز با مشتهای گره کرده فریاد میزنند.
بنابراین گزارش، در این مراسم که به همت هیئت فرهنگی و مذهبی بیتالشهداء مشهد برگزار میشود، حاج مهدی اکبری و جمعی از مادحین و ذاکرین اهلبیت عصمت و طهارت(ع) به مرثیهسرایی و ذکر مصائب کربلا و حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش میپردازند.
آیین معنوی خیمه سوزان عصر عاشورا عصر روز پنجشنبه چهارم تیرماه جاری از ساعت ۱۷ در محل چهارراه بهار بلوار سجاد مشهد برپا میشود.
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