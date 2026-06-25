https://mehrnews.com/x3cqCB ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۶ کد مطلب 6870710 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۶ عزاداری مردم هشتبندی هرمزگان در عصر روز عاشورا بندرعباس- اجتماع بزرگ عزاداران حسینی بخش توکهور و هشتبندی هرمزگان عصر روز عاشورا برگزار شد. دریافت 9 MB کد مطلب 6870710 کپی شد مطالب مرتبط کشت خیار سبز در منطقه توکهور و هشتبندی ۲۰ درصد کاهش یافت ارسال بیش از ۱۰۰ تن محصولات غذایی و کشاورزی از هشتبندی به جبههها محور ارتباطی جغین-هشتبندی مسدود شد برچسبها عزاداران حسینی عاشورا هرمزگان توکهور و هشتبندی هشت بندی هشتبندی
نظر شما