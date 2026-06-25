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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۶

عزاداری مردم هشتبندی هرمزگان در عصر روز عاشورا

عزاداری مردم هشتبندی هرمزگان در عصر روز عاشورا

بندرعباس- اجتماع بزرگ عزاداران حسینی بخش توکهور و هشتبندی هرمزگان عصر روز عاشورا برگزار شد.

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کد مطلب 6870710

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