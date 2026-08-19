به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: چند روز پیش بود که رسانه آمریکایی اکسیوس مدعی واسطه‌گری نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، برای انتقال پیام میان دولت آمریکا و فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد. طبق اعلام منابع ارشد ایرانی، نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، در ماه مه از طرف دولت ترامپ با سردار احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، تماس گرفته است. منابعی در تهران ضمن تایید توصیف کلی آکسیوس از این تلاش، ماجرا را کمی متفاوت توصیف کرده و جزئیات بیشتری را به اشتراک گذاشته‌اند.

اکسیوس به نقل از فرمانده سپاه از ابراز حمایت او از مذاکره‌کنندگان ایران نقل می‌کند؛ به گفته منابع مطلع، فرمانده سپاه حتی به بارزانی گفته که همه چیز در قضیه نوع مواجهه سیاسی با آمریکا باید از طریق قالیباف، رئیس مجلس و عراقچی، وزیر امور خارجه، انجام شود. همچنین اعلام شده که سردار وحیدی هرگونه تعامل سپاه با ایالات متحده را رد کرده و گفته است که قالیباف و عراقچی در مورد شرکت در هرگونه جلسه خصوصی در اربیل تصمیم خواهند گرفت. حدود ۱۰ روز پس از تماس بارزانی و وحیدی، رئیس اقلیم کردستان با عراقچی تماس گرفت تا پیامی از واشنگتن را منتقل کند.

رسانه‌ها ادعا کرده‌اند که وزیر امور خارجه ایران به بارزانی گفته است که در حال بررسی یک جلسه خصوصی با ایالات متحده است که توسط کردها تسهیل شود. منابع سیاسی مطلع می‌گویند این امر نشان می‌دهد که دولت ترامپ ابراز حمایت سردار وحیدی از مذاکره‌کنندگان ایران را جدی گرفته است. البته عراقچی و قالیباف در نهایت در هیچ جلسه‌ای که توسط کردها تسهیل شده بود، حاضر نشدند. اکسیوس این موضوع را به نگرانی‌های امنیتی در مورد حضور اسرائیل در کردستان عراق مرتبط می‌داند؛ منابع ایرانی می‌گویند که پس از یک ارزیابی داخلی، به این نتیجه رسیده‌اند که نیازی به باز کردن کانال اضافی نیست، زیرا از قبل ارتباط مستقیم وجود داشته و پاکستان و قطر در حال میانجیگری بوده‌اند. هفته‌ها پیش از تلاش ناموفق کردها، تفاهمنامه اسلام‌آباد با میانجیگری پاکستان و قطر منعقد شد.

پرچم دروغین صهیونیستی

یک روز پس از افشای تلاش نیچروان بارزانی برای تسهیل تعامل ایران و آمریکا توسط اکسیوس، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق، ادعا کرد که ایران یک پهپاد به دفتر شخصی او شلیک کرده است. به نظر می‌رسد پس از فعل و انفعالات صورت گرفته و پیغام و پسغام‌های رد و بدل شده میان ایران و آمریکا با میانجیگری بارزانی‌ها، عناصر صهیونیست وارد عمل شده‌اند و با طراحی یک عملیات پرچم دروغین، سعی در ارعاب و ترساندن بارزانی‌ها دارند تا مبادا آنها واسطه میان تهران و واشنگتن شوند. رژیم اسرائیل مترصد است تا مجددا با همراهی آمریکا به ایران، تجاوز نظامی کند و هرگونه تحرک دیپلماتیک، برای این نقشه و توطئه صهیونیست‌ها مخرب خواهد بود.

اما سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به عملیات پرچم دروغین رژیم صهیونیستی در کردستان عراق در شبکه ایکس نوشت: هیچ چیزی حمله نابخردانه به دفتر نخست‌وزیر بارزانی را توجیه نمی‌کند. دوستان کرد ما باید در برابر ترفندهای پرچم دروغین که با هدف ایجاد اختلاف میان همسایگان طراحی می‌شوند، هوشیار باشند. ما در برابر صدام و داعش از دوستان کرد خود حمایت کردیم و از امنیتی که آنها در مرز ما فراهم می‌کنند، سپاسگزاریم.

علی‌الزیدی، نخست‌وزیر عراق دوشنبه شب اعلام کرد برای بررسی حملات پهپادی به دفتر مسرور بارزانی، نخست‌وزیر منطقه کردستان عراق، کمیته تحقیق تشکیل شود. شبکه خبری رووداو گزارش داد روز دوشنبه دو پهپاد انتحاری دفتر مسرور بارزانی، نخست‌وزیر کردستان عراق را هدف قرار داده‌اند. طبق این اطلاعیه، ساختمان سازمان امنیت داخلی اقلیم کردستان نیز هدف این حملات قرار گرفته است. پس از اتفاق فوق‌الذکر یک منبع ارشد در ایران به المیادین اعلام کرد: هر سرزمینی به حاکمیت ایران احترام بگذارد مورد احترام ایران است. وی همچنین تاکید کرد: حادثه رخ داده در اقلیم کردستان نمونه دیگری از پرچم دروغین است و ارتباطی با ایران ندارد. عملیات‌های ایران به صورت رسمی و صریح اعلام می‌شوند.

انتظارات بحق ایران از مسئولان اقلیم

صحنه امروز منطقه، میدان پیوسته عملیات‌های پرچم دروغین است؛ همان ابزار همیشگی که رژیم صهیونیستی هرگاه به تنگنا می‌رسد، آن را از آستین بیرون می‌کشد تا با ایجاد التهاب و بی‌اعتمادی، مسیر تفاهم‌های منطقی را سد کند. روایت آکسیوس از میانجیگری نیچروان بارزانی میان واشنگتن و تهران، نشان داد که حتی در سطح دیپلماتیک، خاستگاه‌هایی برای کاهش اصطکاک وجود دارد؛ اما از آنجا که صهیونیست‌های متوحش، ایران را تهدیدی وجودی برای موجودیت نامشروع خود می‌بینند، سعی در مسدود کردن هر مسیری که به پایان جنگ منتهی شود، می‌کنند. صهیونیست‌ها به سناریوسازی و مهندسی بحران عادت کرده‌اند.

بدون تردید روابط جمهوری اسلامی ایران با اقلیم کردستان عراق، روابطی مطلوب و ناشی از سیاست حسن همسایگی و همجواری است؛ ما در طول تاریخ بارها ناجی کردهای عراق بوده‌ایم؛ نجات آنها از دست صدام و داعش توسط جمهوری اسلامی ایران، از حافظه تاریخ پاک نخواهد شد. مسئولان اقلیم کردستان نیز باید هر چه بیشتر قدردان این حمایت‌های ایران باشند و این قدردانی را در عرصه عمل نشان دهند؛ قدردانی عملی یعنی آنکه همه نیروهای اشغالگر آمریکایی، پایگاه حریر در حوالی اربیل را ترک کنند و تروریست‌های تجزیه‌طلب ایرانی توسط خود مسئولان اقلیم، مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند.

همچنین سیاست اسرائیل‌ستیزی اقلیم کردستان عراق باید از مرحله حرف به مرحله عمل برسد. اقلیم کردستان عراق، نه به عنوان یک جزیره امن برای تحرکات ضدامنیتی علیه جمهوری اسلامی ایران، بلکه به عنوان عمق استراتژیک ثبات در همسایگی ما تعریف شده است؛ از این‌رو، هرگونه غفلت در پاکسازی خاک اقلیم از لوث وجود سرویس‌های جاسوسی بیگانه و هسته‌های خفته صهیونیستی، نه تنها نقض عهد حسن همجواری، بلکه به مثابه بازی با آتش در انبار باروت امنیت منطقه‌ای است.

اینکه جمهوری اسلامی ایران، همواره بر حفظ تمامیت ارضی و ثبات عراق تاکید ورزیده، ناشی از درک دقیق ما از پیوندهای ناگسستنی تاریخی و فرهنگی است؛ اما باید صراحتا به زعمای اقلیم گوشزد کرد که تعاملات راهبردی با تهران، در گرو تصفیه عملیاتی از عوامل ناامنی است. نمی‌شود از یک سو در صف دوستان تهران ایستاد و از سوی دیگر، آغوش اقلیم را برای عملیات‌های ضدامنیتی محور عبری-غربی گشود؛ این تناقض، بیش از آنکه تهران را نگران کند، ثبات آتی خود اربیل را در معرض مخاطرات جبران‌ناپذیر قرار می‌دهد.

موضع جمهوری اسلامی در قبال امنیت مرزهای خود، موضعی مبتنی بر مدارای مقتدرانه است. ما در روزهای سخت هجوم ددمنشانه داعش، با بذل خون بهترین فرزندان این مرز و بوم، مانع سقوط اربیل شدیم؛ بنابراین، انتظار ما از مقامات محلی اقلیم، نه تعارفات دیپلماتیک توخالی، که اتخاذ اقدامات قاطع و عملی در برابر میزبانی از توطئه‌گران است. امنیت، کالایی نیست که بتوان آن را با چند بیانیه محکومیت صوری تامین کرد؛ امنیت، ثمره ایستادگی در برابر نفوذ بیگانگان در خانه خویش است.