به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: تیترهای جعلی، کاریکاتورهای سفارشی و شایعات مهندسی‌شده، افکار عمومی را بمباران می‌کردند تا واقعیت در میان غبار فریب گم شود. امروز اما همان سناریوی شوم با ابزارهایی هزاران بار پیچیده‌تر و مخرب‌تر، در قالب جنگ شناختی علیه محور مقاومت در جریان است. در عصر پساحقیقت که الگوریتم‌ها و هوش مصنوعی جایگزین ماشین‌های چاپ سربی شده‌اند، درک مکانیسم‌های رسانه‌ای کودتای دیروز، تنها راهکار ساخت خاکریزهای مستحکم برای دفاع از هویت، حافظه تاریخی و مقاومت فرهنگی امروز است.

هنگامی که به تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که هیچ دگرگونی بزرگی بدون تسخیر پیشین افکار عمومی رخ نداده است. در روزهای منتهی به ۲۸ مرداد، پیش از آنکه تانک‌ها به خیابان بیایند و چکمه‌پوشان میدان‌داری کنند، این امواج رادیویی و تیترهای سیاه روزنامه‌ها بودند که ذهن و روان جامعه را اشغال کرده بودند. رادیو بی‌بی‌سی در آن برهه تاریخی، نه یک رسانه خبررسان، بلکه قرارگاه فرماندهی عملیات روانی بود که با استفاده از کلمات رمز و اخبار جهت‌دار، بذر تردید و ناامیدی را در دل جامعه می‌کاشت.

برنامه‌های رادیویی با دقت ریاضی‌وار تنظیم می‌شدند تا به مخاطب ایرانی القا کنند که کشور در لبه پرتگاه نابودی قرار دارد، اقتصاد فروپاشیده است و هیچ راه نجاتی جز تسلیم در برابر اراده بیگانگان وجود ندارد. این استراتژی، دقیقا همان چیزی است که در ادبیات نظامی امروز به آن «بمباران شناختی» می‌گویند. وقتی ذهن یک ملت بمباران شود، دیگر نیازی به شلیک گلوله‌های واقعی نیست؛ مردم خود به استقبال شکست می‌روند. رسانه‌های وابسته در آن روزگار با ایجاد یک فضای دوقطبی شدید، ترس از هرج‌ومرج و وحشت از آینده‌ای نامعلوم، پایه‌های مقاومت ملی را سست کردند. آنها موفق شدند با استفاده از تکنیک‌های جنگ روانی، جای شهید و جلاد و جای خادم و خائن را در افکار عمومی عوض کنند.

پروژه بدامن و شبکه‌های نفوذ

یکی از تاریک‌ترین و در عین حال آموزنده‌ترین بخش‌های تاریخ رسانه در ایران، اجرای پروژه‌های فوق‌سری مانند «بدامن» توسط سرویس‌های اطلاعاتی غرب بود. این پروژه، شبکه‌ای درهم تنیده از روزنامه‌نگاران، سردبیران، کاریکاتوریست‌ها و نویسندگان قلم‌فروش بود که با دریافت دلارهای کثیف، وجدان کاری و عرق ملی خود را به حراج گذاشتند. کارکرد این شبکه، تولید انبوه دروغ، شایعه و پروپاگاندای سیاه بود. آنها با انتشار مقالات جعلی، جعل اسناد، طراحی کاریکاتورهای موهن و ایجاد جنگ‌های زرگری در مطبوعات، فضایی از آشوب فکری را رقم زدند. در این شبکه، قلم‌فروشی دقیقا معادل و مقدمه وطن‌فروشی بود.

نویسندگانی که باید چشم بیدار جامعه و صدای رسای استقلال کشور می‌بودند، به پیاده‌نظام دشمن تبدیل شدند. آنها با دریافت مبالغی ناچیز، مقالاتی را به چاپ می‌رساندند که مستقیما در سفارتخانه‌های خارجی دیکته شده بود. این روزنامه‌نگاران وابسته، با ایجاد رعب و وحشت در میان طبقات مختلف جامعه، تلاش می‌کردند تا هرگونه مقاومت در برابر استعمار را بی‌فایده و حتی خطرناک جلوه دهند. پروژه بدامن نشان داد که چگونه می‌توان با خریدن چند قلم و چند رسانه، سرنوشت یک ملت را تغییر داد. این تجربه تلخ تاریخی ثابت می‌کند که هرگاه مرزهای رسانه‌ای یک کشور در برابر نفوذ بیگانگان بی‌دفاع رها شود، سقوط استقلال و آزادی آن کشور حتمی خواهد بود. در آن روزگار، خیانت از نوک قلم‌هایی آغاز شد که جوهرشان با پول بیگانگان شارژ می‌شد.

از ماشین چاپ تا الگوریتم‌های هوش مصنوعی

تاریخ همواره تکرار می‌شود، اما هر بار با چهره‌ای جدید و ابزارهایی متفاوت. اگر در سال ۱۳۳۲، ابزار تسخیر افکار عمومی محدود به چند ایستگاه رادیویی، شب‌نامه‌ها و ماشین‌های چاپ سربی بود، امروز این کارزار با بهره‌گیری از پیچیده‌ترین تکنولوژی‌های ارتباطی در جریان است. شبکه‌های ماهواره‌ای ۲۴ ساعته، پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی، ارتش‌های سایبری، ترول‌ها، ربات‌ها و اکنون الگوریتم‌های پیشرفته هوش مصنوعی و دیپ‌فیک، جایگزین روزنامه‌های وابسته و رادیو لندن شده‌اند. هدف اما همان هدف دیرین است: درهم شکستن اراده مقاومت، تحریف واقعیت و مهندسی افکار عمومی.

امروز در تقابل با محور مقاومت در لبنان، فلسطین، سوریه، عراق، یمن و ایران، شاهد یک جنگ ترکیبی تمام‌عیار هستیم که بخش اعظم و پیشران آن، جنگ شناختی و رسانه‌ای است. رسانه‌های غربی و شبکه‌های فارسی‌زبان وابسته به آنها، دقیقا همان نقشی را ایفا می‌کنند که پروژه بدامن در دهه ۳۰ بر عهده داشت. آنها با بمباران بی‌وقفه اخبار منفی، بزرگ‌نمایی مشکلات داخلی، سانسور موفقیت‌ها و ایجاد حس حقارت ملی، در تلاش اند تا جامعه را به مرز ناامیدی مطلق بکشانند. در این نبرد نابرابر، الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که پیام‌های تفرقه‌افکنانه، شایعات و اخبار جعلی بیشترین ضریب نفوذ را داشته باشند، در حالی که صدای حق‌طلبی و مقاومت در گلو خفه می‌شود.

نبرد روایت‌ها در میدان‌های مین پساحقیقت

ما اکنون در عصر پساحقیقت زندگی می‌کنیم؛ دورانی که در آن، احساسات، باورهای شخصی و هیجانات، بسیار بیشتر از حقایق عینی و مستندات تاریخی در شکل‌دهی به افکار عمومی نقش دارند. در این عصر، دروغ‌ها با چنان سرعتی و با چنان حجم انبوهی منتشر می‌شوند که فرصت راستی‌آزمایی و پاسخگویی منطقی از جامعه سلب می‌شود. کودتای رسانه‌ای امروز، نیازی به تانک و مسلسل ندارد؛ کافی است یک ویدئوی تقطیع‌شده، یک تصویر تولیدشده توسط هوش مصنوعی و چند روایت جعلی، در کسری از ثانیه در سراسر جهان وایرال شود تا افکار عمومی را علیه یک جریان، یک کشور یا یک آرمان بسیج کند.

در نبرد روایت‌ها، کسی پیروز است که بتواند روایت اول را بسازد و آن را با جذاب‌ترین فرم‌های رسانه‌ای به مخاطب عرضه کند. شبکه‌های استکباری با درک عمیق از روانشناسی توده و تسلط بر ابزارهای نوین ارتباطی، بی‌وقفه در حال تولید روایت‌های جعلی از جبهه مقاومت هستند. آنها تلاش می‌کنند تا مفهوم «مقاومت» را با واژگانی نظیر خشونت، انزوا و ویرانی گره بزنند و در مقابل، تسلیم و سازش را به‌عنوان تنها مسیر دستیابی به صلح و رفاه معرفی کنند. این دقیقا همان کاری است که رسانه‌های وابسته در سال ۳۲ انجام دادند: القای این دروغ بزرگ که ایستادگی در برابر قدرت‌های جهانی، نتیجه‌ای جز تباهی ندارد و تنها راه بقا، پذیرش هژمونی و سلطه آنهاست. در این میان، قلم‌فروشان مدرن، در قامت تحلیل‌گر، کارشناس و اینفلوئنسر، با ظاهری آراسته و ادبیاتی فریبنده، همان ماموریت خائنانه اسلاف خود را پیش می‌برند.

رسواسازی چهره‌های نقاب‌دار

یکی از تکنیک‌های کلیدی در هر دو مقطع تاریخی، استفاده از چهره‌های موجه، نخبگان فکری، هنرمندان و حتی بخش‌هایی از جامعه سنتی برای تطهیر پروژه‌های نفوذ و براندازی بوده است. طراحان کودتای رسانه‌ای می‌دانند که پیام‌های مستقیم آنها ممکن است با مقاومت جامعه مواجه شود، بنابراین ترجیح می‌دهند حرف‌های خود را از زبان کسانی بیان کنند که در میان مردم دارای اعتبار و احترام هستند. این افراد که به دلایل مختلف از جمله تطمیع، تهدید، فریب یا جاه‌طلبی‌های شخصی به دام افتاده‌اند، به عنوان کاتالیزور در ماشین جنگ روانی عمل می‌کنند.

آنها با استفاده از اعتبار خود، دروغ‌های شاخ‌دار را در زرورقی از تحلیل‌های شبه‌علمی و ژست‌های دلسوزانه می‌پیچند و به خورد مخاطب می‌دهند. وظیفه رسانه‌های مستقل و جریان‌های متعهد در چنین شرایطی، رسواسازی این چهره‌های نقاب‌دار و افشای پشت‌پرده ارتباطات آنها با کانون‌های قدرت و ثروت است. جامعه باید بیاموزد که در عصر انفجار اطلاعات، صرفا به گوینده پیام اعتماد نکند، بلکه ماهیت پیام، منابع آن و اهداف پنهان در پس انتشار آن را مورد ارزیابی انتقادی قرار دهد. قلم‌فروشان بی‌نقاب امروز، خطرناک‌تر از هر سلاح کشتار جمعی هستند، زیرا آنها ذهن‌ها را مسموم می‌کنند و پایه‌های اخلاقی و فکری یک جامعه را از درون می‌پوسانند.

خاکریزهای نامرئی مقاومت فرهنگی

در برابر این هجمه سنگین و همه‌جانبه، چه باید کرد؟ پاسخ در یک کلمه نهفته است: مقاومت. اما مقاومتی از جنس فرهنگ، رسانه و آگاهی. اولین و مهم‌ترین خاکریز دفاعی در برابر جنگ شناختی، ارتقای سواد رسانه‌ای و سواد تحلیلی در سطح عموم جامعه است. شهروندی که مجهز به تفکر انتقادی باشد، به راحتی تسلیم فریب‌های رسانه‌ای و تیترهای هیجانی نمی‌شود. او می‌تواند در میان انبوه اطلاعات ضد و نقیض، حقیقت را تشخیص دهد و در دام مارپیچ سکوت یا انفعال گرفتار نشود. دومین خاکریز، جهاد تبیین و در دست گرفتن ابتکار عمل در عرصه تولید روایت است.

جریان مقاومت نباید صرفا در موضع انفعال و دفاع باقی بماند، بلکه باید با استفاده از تمامی ظرفیت‌های هنری، رسانه‌ای و ادبی، روایت‌های حماسی، انسانی و منطقی خود را به جهان مخابره کند. هنر متعهد، از تئاتر و سینما گرفته تا ادبیات پایداری و تاریخ شفاهی، قدرتمندترین ابزار برای ماندگار کردن این روایت‌ها و انتقال آنها به نسل‌های آینده است. تئاتری که روی صحنه می‌رود، کتابی که از خاطرات یک رزمنده نوشته می‌شود یا مستندی که زوایای پنهان یک رویداد تاریخی را روشن می‌کند، هر کدام به مثابه یک سنگر مستحکم در برابر تهاجم فرهنگی دشمن عمل می‌کنند. این آثار، با درگیر کردن عواطف و احساسات مخاطب، پیوندهای هویتی او را تقویت کرده و او را در برابر ویروس‌های فکری واکسینه می‌کنند.

حافظه تاریخی به مثابه سلاح

دشمن در جنگ شناختی، پیش از هر چیز به دنبال پاک کردن حافظه تاریخی ملت‌هاست. ملتی که گذشته خود را فراموش کند، ریشه‌های خود را از دست می‌دهد و به راحتی بازیچه دست قدرت‌ها می‌شود. بازخوانی مستمر وقایعی نظیر نقش رسانه‌ها و قلم‌فروشان در تحولات دهه‌های گذشته، نه یک نوستالژی تاریخی، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای بقا در جهان امروز است.

ما باید مدام به یاد بیاوریم که چگونه اعتماد به رسانه‌های بیگانه و غفلت از تحرکات شبکه‌های نفوذ، می‌تواند دستاوردهای سال‌ها مجاهدت و ایستادگی را در یک چشم به هم زدن بر باد دهد. حافظه تاریخی، چراغ راه آینده و قطب‌نمایی است که به ما کمک می‌کند تا در توفان‌های رسانه‌ای عصر پساحقیقت، مسیر درست را گم نکنیم. درک این حقیقت که استعمار نوین دیگر علاقه‌ای به اشغال فیزیکی سرزمین‌ها ندارد، بلکه به دنبال اشغال ذهن‌ها و قلب‌هاست، ما را وامی‌دارد تا با هوشیاری مضاعف از مرزهای فرهنگی و شناختی خود دفاع کنیم.

پایان خط فریب

در نهایت، باید پذیرفت که تقابل میان جریان حق و باطل، تقابلی ابدی است. قلم‌فروشان و وطن‌فروشان همواره در طول تاریخ حضور داشته‌اند و با تغییر نقاب‌ها، ماموریت شوم خود را تکرار کرده‌اند. اما در سوی دیگر این میدان، جریان مقاومت نیز با اتکا به ایمان، آگاهی و اراده‌های پولادین، همواره توانسته است از دل سخت‌ترین بحران‌ها سربلند بیرون بیاید. امروز، جبهه مقاومت فرهنگی در سراسر منطقه، با درک درست از ماهیت جنگ رسانه‌ای، در حال خلق حماسه‌هایی جدید در عرصه نبرد روایت‌هاست.

آنها آموخته‌اند که برای پیروزی در این میدان، باید به همان اندازه که در میدان نبرد نظامی آماده و مجهز هستند، در میدان رسانه و فرهنگ نیز قدرتمند و خلاق عمل کنند. تا زمانی که این آگاهی و این اراده برای مقاومت وجود دارد، هیچ دستگاه رسانه‌ای، هیچ الگوریتم هوشمند و هیچ شبکه نفوذی نخواهد توانست خورشید حقیقت را در پس ابرهای فریب پنهان کند. قلم‌فروشی ممکن است آغاز وطن‌فروشی باشد، اما بیداری ملت‌ها و مقاومت فرهنگی، پایان خط فریب و سرآغاز طلوعی دوباره است.

بازتاب مرداد پرالتهاب در آینه کلمات و تصاویر

واقعه ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تنها یک نقطه عطف سیاسی در تاریخ معاصر ایران نیست؛ بلکه زخمی عمیق بر پیکر حافظه جمعی است که بارها در قاب سینما، جعبه جادویی تلویزیون و لابه‌لای صفحات کتاب‌های تاریخی بازآفرینی شده است. هنر و ادبیات همواره تلاش کرده‌اند تا غبار زمان را از چهره این روز پرالتهاب کنار بزنند و زوایای پنهان نفوذ بیگانگان و سقوط یک دولت ملی را به تصویر بکشند. در ادامه، نگاهی به مهم‌ترین آثار مکتوب و تصویری که به روایت این رویداد تاریخی پرداخته‌اند، خواهیم داشت.

مستند کودتای ۵۳؛ کالبدشکافی یک توطئه بین‌المللی

مستند تحسین‌شده «کودتای ۵۳» به کارگردانی تقی امیرانی، یکی از دقیق‌ترین و افشاگرانه‌ترین آثار تصویری درباره دخالت مستقیم سازمان‌های جاسوسی بریتانیا و آمریکا در سرنگونی دولت ایران است. این فیلم با رویکردی کارآگاهی و ژورنالیستی، دهه‌ها پس از وقوع کودتا، به سراغ اسناد طبقه‌بندی‌شده و شاهدان عینی می‌رود. نقطه اوج این مستند، پرده‌برداری از نقش ماموران اطلاعاتی مانند نورمن داربی‌شر در هدایت عملیات پنهان و استفاده از اوباش و رسانه‌های وابسته برای ایجاد آشوب خیابانی است. «کودتای ۵۳» تنها یک روایت تاریخی نیست، بلکه سندی زنده از جنگ شناختی و میدانی علیه استقلال یک ملت است که با تدوین درخشان والتر مرچ، مخاطب را در بطن دلهره‌آورترین روزهای تاریخ معاصر ایران قرار می‌دهد.

سریال معمای شاه؛ بازسازی تقویم التهاب و نفوذ

مجموعه تلویزیونی «معمای شاه» به کارگردانی محمدرضا ورزی، یکی دیگر از آثاری است که با نگاهی جامع به تاریخ پهلوی، بخش مهمی از قسمت‌های خود را به وقایع منتهی به کودتای ۲۸ مرداد اختصاص داده است. این سریال تلاش می‌کند با بازسازی چهره‌های کلیدی آن دوران، از سیاستمداران داخلی گرفته تا ماموران خارجی همچون کرمیت روزولت، شبکه‌های نفوذ و نحوه تزریق پول‌های بیگانه به شبکه‌های داخلی را به نمایش بگذارد. نمایش نقش رسانه‌های زرد، چاپخانه‌های مخفی و افراد وابسته در ایجاد هرج‌ومرج، از نقاط قابل توجه این اثر است که به مخاطب اجازه می‌دهد تا درک بهتری از سازوکار مهندسی افکار عمومی در آن مقطع زمانی داشته باشد.

کتاب ایران بین دو انقلاب؛ تحلیل جامعه‌شناختی یک سقوط

کتاب «ایران بین دو انقلاب» نوشته یرواند آبراهامیان، یکی از معتبرترین و جامع‌ترین منابع برای شناخت ریشه‌های اجتماعی و سیاسی تحولات ایران است. آبراهامیان در بخش‌های مهمی از این کتاب، با دقتی آکادمیک و تحلیلی، به بررسی نیروهای سیاسی فعال در دهه ۳۰ خورشیدی می‌پردازد و چگونگی شکل‌گیری ائتلاف شوم میان سرویس‌های اطلاعاتی غرب، دربار و بخش‌هایی از طبقات وابسته را برای سرنگونی دولت ملی تشریح می‌کند. این اثر نشان می‌دهد که کودتای مرداد ۱۳۳۲ تنها یک عملیات نظامی نبود، بلکه نتیجه یک تقابل پیچیده طبقاتی و رسانه‌ای بود که در آن، ماشین پروپاگاندای بیگانه توانست با ایجاد شکاف در میان نیروهای ملی و مذهبی، بستر را برای بازگشت دیکتاتوری فراهم کند.

کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی اعترافات از درون هسته قدرت

کتاب دوجلدی «ظهور و سقوط سلطنت پهلوی» که بر اساس خاطرات ارتشبد حسین فردوست، از نزدیک‌ترین افراد به محمدرضا پهلوی، تدوین شده است، نگاهی بی‌واسطه به درون تاریک‌خانه دربار و شبکه‌های جاسوسی دارد. فردوست در این کتاب، با جزئیاتی شگفت‌انگیز، نحوه ارتباط دربار با سفارتخانه‌های بریتانیا و آمریکا و همچنین نقش عواملی چون شبکه بدامن در هدایت مطبوعات و افکار عمومی را فاش می‌کند. این اثر به عنوان یک سند دست‌اول، به خوبی نشان می‌دهد که چگونه پهلوی دوم، بقای خود را نه به پایگاه مردمی، بلکه به حمایت سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه و کودتای رسانه‌ای-نظامی گره زده بود. خواندن این کتاب برای درک ابعاد پنهان نفوذ و وطن‌فروشی در بالاترین سطوح حاکمیت آن دوران، یک ضرورت تاریخی است.