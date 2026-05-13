تولید سالانه یک هزار میلیارد تومان محصولات عشایر ایلام از دل مراتع

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد یاسمی ظهر چهارشنبه در نشست ملی در مرتع در دانشگاه ایلام اظهار کرد: عشایر استان ایلام با جمعیتی معادل ۱۱ درصد خانوارهای استان، بیش از ۸۰ درصد دام منطقه را نگهداری میکنند و از ارکان اصلی تولید و اقتصاد مقاومتی به شمار میروند.
وی افزود: جامعه عشایری استان سالانه بیش از ۱۰۰ هزار تن محصولات دامی تولید میکند که ارزش اقتصادی آن بالغ بر هزار میلیارد تومان است.
مدیرکل امور عشایری استان ایلام ادامه داد: عشایر علاوه بر نقش مؤثر در تولید و اشتغال، به عنوان حافظان واقعی منابع طبیعی و مراتع، در خط مقدم صیانت از ثروتهای خدادادی و امنیت غذایی کشور قرار دارند.
یاسمی با اشاره به حضور عشایر در مناطق مرزی استان گفت: پوشش نزدیک به ۸۰۰ هزار هکتار از مراتع مرزی توسط عشایر، این جامعه را به یکی از عوامل مهم در پدافند غیرعامل و حفظ امنیت مناطق مرزی تبدیل کرده است.
وی تصریح کرد: عشایر با کمترین وابستگی به اعتبارات دولتی، واحدهای تولیدی پویایی ایجاد کردهاند و در کنار فعالیت اقتصادی، نقش مهمی در حفظ وحدت ملی و امنیت اجتماعی دارند.
مدیرکل امور عشایری استان ایلام با تأکید بر اهمیت نقش عشایر در حفظ تعادل اکولوژیکی افزود: حرکت گلهها و چرای اصولی دام، برخلاف برخی تصورها، میتواند به جوانهزنی بذر گیاهان و بازسازی طبیعی مراتع کمک کند.
وی ارزش اقتصادی مراتع را وابسته به امنیت غذایی دانست و گفت: بخش مهمی از این امنیت غذایی توسط جامعه عشایری تأمین میشود و این موضوع اهمیت حمایت از عشایر را دوچندان میکند.
یاسمی خاطرنشان کرد: اداره کل امور عشایری استان ایلام راهبرد خود را بر بهرهبرداری پایدار از مراتع قرار داده و در همین راستا اجرای طرحهایی از جمله توزیع پنلهای خورشیدی برای تأمین انرژی عشایر در دستور کار قرار گرفته است.
