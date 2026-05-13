۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۸

تولید سالانه یک هزار میلیارد تومان محصولات عشایر ایلام از دل مراتع

ایلام - مدیرکل امور عشایری استان ایلام از تولید سالانه یک هزار میلیارد تومان محصولات عشایر ایلام از دل مراتع خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد یاسمی ظهر چهارشنبه در نشست ملی در مرتع در دانشگاه ایلام اظهار کرد: عشایر استان ایلام با جمعیتی معادل ۱۱ درصد خانوارهای استان، بیش از ۸۰ درصد دام منطقه را نگهداری می‌کنند و از ارکان اصلی تولید و اقتصاد مقاومتی به شمار می‌روند.

وی افزود: جامعه عشایری استان سالانه بیش از ۱۰۰ هزار تن محصولات دامی تولید می‌کند که ارزش اقتصادی آن بالغ بر هزار میلیارد تومان است.

مدیرکل امور عشایری استان ایلام ادامه داد: عشایر علاوه بر نقش مؤثر در تولید و اشتغال، به عنوان حافظان واقعی منابع طبیعی و مراتع، در خط مقدم صیانت از ثروت‌های خدادادی و امنیت غذایی کشور قرار دارند.

یاسمی با اشاره به حضور عشایر در مناطق مرزی استان گفت: پوشش نزدیک به ۸۰۰ هزار هکتار از مراتع مرزی توسط عشایر، این جامعه را به یکی از عوامل مهم در پدافند غیرعامل و حفظ امنیت مناطق مرزی تبدیل کرده است.

وی تصریح کرد: عشایر با کمترین وابستگی به اعتبارات دولتی، واحدهای تولیدی پویایی ایجاد کرده‌اند و در کنار فعالیت اقتصادی، نقش مهمی در حفظ وحدت ملی و امنیت اجتماعی دارند.

مدیرکل امور عشایری استان ایلام با تأکید بر اهمیت نقش عشایر در حفظ تعادل اکولوژیکی افزود: حرکت گله‌ها و چرای اصولی دام، برخلاف برخی تصورها، می‌تواند به جوانه‌زنی بذر گیاهان و بازسازی طبیعی مراتع کمک کند.

وی ارزش اقتصادی مراتع را وابسته به امنیت غذایی دانست و گفت: بخش مهمی از این امنیت غذایی توسط جامعه عشایری تأمین می‌شود و این موضوع اهمیت حمایت از عشایر را دوچندان می‌کند.

یاسمی خاطرنشان کرد: اداره کل امور عشایری استان ایلام راهبرد خود را بر بهره‌برداری پایدار از مراتع قرار داده و در همین راستا اجرای طرح‌هایی از جمله توزیع پنل‌های خورشیدی برای تأمین انرژی عشایر در دستور کار قرار گرفته است.

کد مطلب 6828888

