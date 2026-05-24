خورشید در خدمت عشایر؛ توزیع پنل گامی نو برای توسعه خراسان جنوبی

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: با توجه به شرایط زندگی عشایری، برق خورشیدی برای این قشر یکی از مهم ترین ضروریات است. عشایر به دلیل عدم سکونت دائمی در منطقه ای خاص و کوچ رو بودن، مشکل دسترسی به برق دارند.

در حال حاضر برخی از عشایر در ییلاق و قشلاق دسترسی به برق دارند و گروهی از عشایر هم در ییلاق و قشلاق به برق دسترسی ندارند و اولین گزینه برای برق رسانی به آن ها، تامین از محل تجدید پذیرها به خصوص برق خورشیدی است.

پنل های خورشیدی در محل زندگی عشایر، بر روی سیاه چادرها و حتی بر روی زمین در برابر تابش خورشیدی قرار می گیرند و با استفاده از کابل های اتصال به باکس ذخیره که می تواند داخل چادر باشد، متصل می شوند و نیازهای اولیه مثل تامین روشنایی، شارژ تلفن همراه و تبلت امکان پذیر می شود.

این پکیج ها به دلیل کمی وزن و حجمشان، قابلیت حمل بسیار ساده ای دارند و در زمان کوچ و حتی در مسیر هم قابل استفاده هستند. همچنین از پمپ های خورشیدی برای تامین آب عشایر می توان استفاده کرد.

بر اساس آخرین سرشماری ثبتی سال ۱۴۰۴، در خراسان جنوبی ۲۲ هزار و ۳۹۲ خانوار عشایری با جمعیتی بالغ بر ۹۲ هزار و ۸۱۶ نفر زندگی می‌کنند که این میزان معادل ۷ درصد جمعیت عشایر کشور است.

عشایر استان با نگهداری ۸۲۸ هزار رأس دام، ۴۲ درصد از جمعیت دامی و ۳۲ درصد از کل تولیدات دامی استان را در اختیار دارند و در مجموع، ۲۵ درصد تولیدات دامی خراسان جنوبی توسط جامعه عشایری تأمین می‌شود.

همچنین حدود ۷۰ درصد درآمد خانوارهای عشایری از محل دامداری به دست می‌آید و آنها با ۵۸ طایفه مستقل، ۵۴ درصد مراتع استان را در اختیار دارند.

همچنین ۶۵ درصد جمعیت عشایر خراسان جنوبی در چهار شهرستان مرزی و ۳۵ درصد دیگر در مناطق غیر مرزی و بیشتر در حاشیه کویر سکونت دارند که یکی از مهم ترین نیازهای آنها تامین برق است.

اگرچه با نصب پنل های خورشیدی در مناطق عشایری استان اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده اما تاکنون ۱۵۸ درخواست دیگر توسط عشایر استان برای نصب پنل خورشیدی به اداره کل امور عشایر خراسان جنوبی ارسال شده است.

توزیع ۸۵۰ پنل خورشیدی

مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت توزیع پنل های خورشیدی در بین عشایر به خبرنگار مهر، گفت: ‌در سال گذشته در مجموع تعداد ۸۵۰ دستگاه پنل خورشیدی در ۱۲ شهرستان توزیع استان شده است.



حجت خادمی نژاد تصریح کرد: همچنین در سال ۱۴۰۵ هم در زمان جنگ رمضان تعداد ۵۷ دستگاه پنل خورشیدی در روستای چاه ملکی زیرکوه به ارزش حدود هفت میلیارد تومان با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بین خانوارهای عشایری توزیع شد تا بخشی از نیاز انرژی عشایر این منطقه از این طریق تأمین شود.

وی در ادامه اظهار کرد: در مجموع از سال گذشته تاکنون تعداد ۹۰۷دستکاه پنل خورشیدی در ۱۲ شهرستان بین خانوارهای عشایر خراسان جنوبی توزیع شده است.

خادمی‌نژاد تصریح کرد: با هدف بررسی مسائل مربوط به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برای بهره مندی عشایر خراسان جنوبی ، چندی پیش در دیدار با مدیرعامل شرکت توزیع برق خراسان جنوبی بر توسعه زیرساخت‌های انرژی و گسترش پنل‌های خورشیدی برای خانوارهای عشایری استان تأکید شد.

۱۵۸ در خواست نصب پنل خورشیدی

مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی گفت: در این جلسه، درخواست ۱۵۸ خانوار عشایری استان متقاضی نیروگاه خورشیدی کوچک‌ مقیاس ارائه شد و راهکارهای رفع مشکلات باتری‌های خورشیدی بررسی شد و دو طرف بر تداوم همکاری برای بهبود خدمات مربوط به توسعه انرژی های تجدید پذیر در مناطق عشایری توافق شد.

وضعیت فعلی نشان می‌دهد که توزیع پنل‌های خورشیدی در میان عشایر خراسان جنوبی، مسیری موفق اما ناکامل است. ۱۵۸ درخواست ثبت شده، گواهی بر این مدعاست. انتظار می‌رود با حمایت مسئولان و تأمین اعتبارات لازم، شاهد پوشش کامل این نیاز اساسی و گشوده شدن فصل تازه‌ای از توسعه پایدار و خودکفایی برای جامعه عشایری این استان باشیم.