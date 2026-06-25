شام غریبان حسینی در شهرهای گلستان برگزار شد

به گزارش،خبرنگار مهر. همزمان با فرا رسیدن شام غریبان سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، آیین‌های عزاداری و سوگواری در تمامی شهرهای استان گلستان با حضور پرشور مردم، هیئت‌های مذهبی و عاشقان اهل بیت (ع) برگزار شد.

عزاداران حسینی در گرگان، گنبدکاووس، علی‌آبادکتول، آزادشهر، رامیان، گالیکش، مینودشت، کلاله، مراوه‌تپه، آق‌قلا، بندرترکمن، بندرگز، کردکوی و سایر شهرهای استان با روشن کردن شمع و برپایی مراسم مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی، یاد مصائب خاندان عصمت و طهارت (ع) پس از واقعه عاشورا را زنده نگه داشتند.

در این آیین‌ها که با فضایی آکنده از حزن و اندوه همراه بود، شرکت‌کنندگان با قرائت زیارت عاشورا، نوحه‌خوانی و سینه‌زنی، ارادت خود را به ساحت حضرت سیدالشهدا (ع) و یاران باوفایش ابراز کردند.

مراسم شام غریبان در نقاط مختلف گلستان با حضور اقشار مختلف مردم از پیر و جوان تا نوجوانان و کودکان برگزار شد و جلوه‌ای از عشق و دلدادگی مردم این استان به فرهنگ عاشورا و مکتب اهل بیت (ع) را به نمایش گذاشت.

مردم گلستان با حضور در این مراسم معنوی، ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های نهضت حسینی، بر استمرار راه آزادگی، ایثار و مقاومت که در قیام عاشورا متجلی شده است، تأکید کردند.