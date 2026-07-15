به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد مرادمند بعدازظهر چهارشنبه در جلسه شورای ماده ۱۷ قانون در شهرستان گلپایگان اظهار کرد: این جلسه با حضور مدیران بخش‌های مختلف جهاد کشاورزی، سازمان تعاون روستایی، منابع طبیعی و جمعی از تشکل‌های تعاونی استان و به میزبانی شرکت سهامی زراعی گلپایگان برگزار شد.

وی افزود: شورای ماده ۱۷ قانون با هدف تصمیم‌گیری درباره مسائل مربوط به شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید تشکیل شد و در ابتدای جلسه، مصوبات نشست‌های گذشته مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اجرای مصوبات پیشین گفت: یکی از مهم‌ترین مصوبات، احداث و توسعه گلخانه در شرکت سهامی زراعی بود که با هدف افزایش بهره‌وری مصرف آب کشاورزی و استفاده بهینه از انرژی اجرا شد و اکنون چهار هکتار گلخانه در این مجموعه به بهره‌برداری رسیده است که با اجرای طرح توسعه، این سطح به حدود هفت هکتار افزایش خواهد یافت.

مرادمند با اشاره به وضعیت دامداری این شرکت تصریح کرد: گاوداری شرکت سهامی زراعی از قدیمی‌ترین واحدهای دامداری صنعتی استان و کشور به شمار می‌رود که همزمان با تغییر فناوری‌های دامپروری، روند نوسازی آن نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در این مجموعه اقداماتی همچون احداث شیردوش‌خانه، بهسازی جایگاه دام، ایجاد محل مناسب نگهداری علوفه و اصلاح سیستم فاضلاب انجام شده است تا ضمن جلوگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی، امکان تولید انرژی از فضولات دامی و استفاده بهینه از کود تولیدی در مزارع نیز فراهم شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه این اقدامات حاصل مصوبات جلسات گذشته و پیگیری‌های انجام شده است، اظهار کرد: در جلسه اخیر نیز موضوعات مختلفی از جمله رفع مشکل سوخت تراکتورداران شهرستان گلپایگان مطرح شد که شرکت سهامی زراعی نیز با این مشکل مواجه بود.

وی افزود: با توجه به افزایش سهمیه سوخت اختصاص یافته به استان اصفهان در سطح ملی، مقرر شد با پیگیری‌های لازم، مشکل سوخت تراکتورداران شهرستان در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

مرادمند با اشاره به موضوع اراضی شرکت سهامی زراعی گفت: پرونده اراضی این شرکت در کمیسیون رفع تداخلات مراحل نهایی خود را طی کرده و با تکمیل مستندات، رأی نهایی به‌زودی صادر و ابلاغ خواهد شد.

وی ادامه داد: توسعه سامانه‌های هوشمند آبیاری، آموزش کشاورزان در زمینه فناوری‌های نوین کشاورزی و مشارکت بیشتر مجموعه فنی جهاد کشاورزی در توسعه زیرساخت‌های شرکت سهامی زراعی نیز از دیگر مصوبات این نشست بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در ادامه به مشکلات اراضی روستای کوچری اشاره کرد و گفت: پس از احداث سد، بخشی از اراضی و مراتع این منطقه در محدوده مخزن و حریم سد قرار گرفت و به همین دلیل روستا جابه‌جا شد. اراضی جایگزین برای متقاضیان کشاورزی و باغداری نیز پیش‌بینی و مراحل واگذاری آنها انجام شده است.

وی افزود: یکی از مطالبات اهالی، تهاتر حقوق مرتع‌داران بود، اما با توجه به اینکه حقوق مرتع متعلق به دامداران است و ارتباطی با دولت ندارد، امکان تهاتر آن وجود ندارد و متقاضیان باید حقوق مربوطه را به صورت جداگانه پرداخت کنند.

مرادمند خاطرنشان کرد: به متقاضیان توصیه شد فرآیند واگذاری اراضی را بیش از این به تأخیر نیندازند، زیرا با افزایش سالانه هزینه‌ها، تسریع در پرداخت و تحویل زمین به نفع آنان خواهد بود.