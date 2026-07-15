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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۶

اهدای قرآن به مناطق کم برخوردار با یاد رهبر شهید در «نذر نور»

اهدای قرآن به مناطق کم برخوردار با یاد رهبر شهید در «نذر نور»

حجت‌الاسلام ملانوری: مردم می‌توانند به نیابت از رهبر شهید انقلاب با اهدای قرآن کریم به مناطق کم برخوردار در پویش «نذر نور» سهیم شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی ملانوری، رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به اجرای پویش ملی «نذر نور» اظهار کرد: این پویش همزمان با آیین تاریخی و باشکوه تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده مکرم ایشان و در امتداد حرکت عظیم مردمی برای عرض ارادت به ساحت ایشان شکل گرفته است؛ حرکتی که جلوه‌ای از محبت و همراهی مردم با ارزش‌های انقلاب اسلامی و مسیر معنویت و خدمت است.

وی افزود: در ادامه این حرکت مردمی، پویش ملی «نذر نور» با هدف اهدای مصحف شریف قرآن کریم به مناطق کم‌برخوردار روستایی و عشایری کشور راه‌اندازی شده است تا مردم عزیز بتوانند به نیابت از رهبر شهید انقلاب اسلامی، در ترویج فرهنگ قرآنی و رساندن نور کلام الهی به نقاط مختلف کشور مشارکت کنند.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور ادامه داد: متأسفانه هنوز برخی از مناطق روستایی و عشایری کشور از دسترسی به مصحف شریف و بهره‌مندی از کلام نورانی قرآن کریم بی‌نصیب هستند و این پویش فرصتی فراهم می‌کند تا با مشارکت مردم، زمینه رفع این نیاز فرهنگی و معنوی در این مناطق فراهم شود.

حجت‌الاسلام ملانوری تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های پویش ملی «نذر نور» این است که مردم می‌توانند محل اهدای قرآن کریم را خودشان انتخاب کنند و نذرکنندگان این امکان را دارند که با انتخاب مناطق روستایی و عشایری نیازمند، در رساندن این هدیه ارزشمند به مساجد و مردم این مناطق سهیم باشند.

وی خاطرنشان کرد: مسجد در روستاها و مناطق عشایری همواره محور فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و دینی بوده است و اهدای قرآن کریم به این مناطق، اقدامی ماندگار برای تقویت انس مردم با معارف الهی و حمایت از جریان فرهنگی مسجدمحور به شمار می‌رود.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با دعوت از عموم مردم برای پیوستن به این پویش گفت: علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی agha.nazrnoor.ir در این حرکت نورانی مشارکت کرده و به نیابت از شهید انقلاب اسلامی، سهمی در گسترش فرهنگ قرآنی و اهدای مصحف شریف به مناطق کم‌برخوردار روستایی و عشایری داشته باشند.

کد مطلب 6889085

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