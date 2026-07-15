به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی و همافزایی ردههای مرتبط با محرومیتزدایی ظهر چهارشنبه به ریاست سردار اصغر عباسقلیزاده، فرمانده قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه عاشورای آذربایجان شرقی، و با حضور مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد.
در این نشست، بر اجرای برنامههای مشترک در چهار محور عمرانی، فرهنگی و تربیتی، بهداشتی و اشتغال در روستاهای هدف قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه عاشورا، با هماهنگی دستگاههای اجرایی، مشارکت مردم و همکاری نهادهای مسئول، تأکید شد.
سردار عباسقلیزاده با اشاره به تأکیدات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب اسلامی بر رفع محرومیت از مناطق کمتر برخوردار، اظهار کرد: شهرستانهای میانه، چاراویماق، اهر، ورزقان، هوراند و کلیبر به دلیل برخورداری از بالاترین ضریب محرومیت، در اولویت برنامههای قرارگاه پیشرفت و آبادانی قرار دارند.
وی با بیان اینکه خدمترسانی به مناطق محروم تحت هیچ شرایطی متوقف نخواهد شد، افزود: با بهرهگیری از همه ظرفیتهای استانی و همکاری مؤثر دستگاههای اجرایی، مأموریتهای محرومیتزدایی با قدرت ادامه دارد و حتی شرایط جنگی و تحریم نیز مانعی برای اجرای این برنامهها نخواهد بود.
فرمانده قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه عاشورای آذربایجان شرقی، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی را عامل افزایش سرعت اجرای پروژهها دانست و گفت: توانمندسازی روستاییان، ارتقای شاخصهای سلامت، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه زیرساختهای روستایی از مهمترین اولویتهای این قرارگاه است که با نظارت میدانی و مستمر دنبال میشود.
وی در پایان با تأکید بر عزم جدی برای تحقق اهداف محرومیتزدایی، خاطرنشان کرد: با همافزایی دستگاهها، مشارکت مردم و تداوم روحیه جهادی، تلاش خواهیم کرد زمینه توسعه متوازن روستاها فراهم شده و چهره محرومیت از مناطق هدف زدوده شود.
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