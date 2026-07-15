به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سامری ظهر چهارشنبه در همایش گرامیداشت روز دهیار که در سالن جلسات کرامت استانداری قم برگزار شد، بر ضرورت حمایت ویژه از دهیاری‌های استان قم تأکید کرد و اظهار داشت: با وجود وسعت محدود استان، ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی روستاهای قم بسیار ارزشمند است و تقویت دهیاری‌ها می‌تواند زمینه توسعه پایدار این مناطق را فراهم کند.



وی با اشاره به ویژگی‌های جمعیتی استان قم افزود: قم پیش از استان البرز کوچک‌ترین استان کشور به شمار می‌رود، اما از نظر برخورداری از ظرفیت‌های گوناگون، شرایطی ممتاز دارد که در بسیاری از استان‌های دیگر کمتر مشاهده می‌شود.



معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم ادامه داد: حدود ۹۴ درصد جمعیت استان در مناطق شهری سکونت دارند و تنها حدود چهار تا چهار و نیم درصد از جمعیت در روستاها زندگی می‌کنند، اما همین تعداد اندک نیز به دلیل همجواری با شهرها و ارتباط مستمر با مراکز جمعیتی، نقش مؤثری در اقتصاد و خدمات استان ایفا می‌کنند.



وی با قدردانی از همکاری پست بانک در پرداخت تسهیلات به دهیاری‌ها، خواستار توجه ویژه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به نیازهای استان قم شد و گفت: انتظار داریم خط اعتباری مستقلی برای دهیاری‌های قم اختصاص یابد تا بتوان از ظرفیت‌های موجود برای ایجاد اشتغال و تولید ثروت در روستاها بهره‌برداری کرد.



خط اعتباری ویژه می‌تواند اشتغال روستاها را متحول کند



سامری با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی روستاهای استان اظهار کرد: فعالیت‌هایی مانند بسته‌بندی خشکبار در منطقه قاهان، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی دام و طیور و همچنین ظرفیت‌های موجود در حوزه پوشاک شهرستان کهک، از جمله فرصت‌هایی است که با حمایت مالی می‌تواند به رونق اقتصادی روستاها منجر شود.



وی افزود: ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه این فعالیت‌ها علاوه بر افزایش اشتغال، موجب تثبیت جمعیت در روستاها و تقویت اقتصاد محلی خواهد شد.



معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم در ادامه به موضوع مدیریت مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی کشور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی یک ضرورت جدی است و دهیاران می‌توانند در این زمینه نقش مهمی در فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی ایفا کنند.



وی تصریح کرد: انتظار می‌رود دهیاران با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی روستاها، مردم را به مدیریت مصرف آب، برق و گاز تشویق کنند و زمینه نهادینه شدن فرهنگ مصرف بهینه را در میان خانوارهای روستایی فراهم آورند.



برای صرفه‌جویی در انرژی برنامه‌های تشویقی پیش‌بینی شده است



سامری از تدوین برنامه‌های تشویقی برای ترویج مصرف بهینه انرژی خبر داد و اظهار کرد: سیاست‌های حمایتی مناسبی در سطح استان پیش‌بینی شده که هم دهیاران و هم روستاییانی را که در مسیر صرفه‌جویی گام برمی‌دارند، مورد حمایت قرار می‌دهد.



وی افزود: استفاده از پنل‌های خورشیدی با ارائه تسهیلات مناسب و همچنین جایگزینی چراغ‌ها و لامپ‌های کم‌مصرف در معابر روستایی از جمله اقداماتی است که در قالب این برنامه‌ها دنبال خواهد شد.



معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم با تأکید بر جایگاه دهیاران در فرآیند تصمیم‌گیری‌های عمرانی استان گفت: دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها همواره در تصمیم‌گیری‌های مربوط به طرح‌های هادی نقش مؤثر داشته‌اند و تاکنون هیچ طرح هادی روستایی بدون حضور و اعلام نظر آنان در استان به تصویب نرسیده است.



وی ادامه داد: دهیاران استان قم از نیروهای توانمند، دلسوز و آشنا به مسائل روستاها هستند و حضور فعال آنان در تصمیم‌سازی‌ها موجب افزایش کیفیت اجرای برنامه‌های عمرانی شده است.



دهیاران در بدرقه رهبر شهید نقش‌آفرینی کردند



سامری در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک روز دهیار و قدردانی از تلاش‌های آنان در مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: دهیاران آخرین حلقه زنجیره خدمت‌رسانی به مردم در روستاها هستند و حضور میدانی و تلاش شبانه‌روزی آنان در برگزاری مراسم بدرقه رهبر شهید، سهم مهمی در خلق آن حماسه ماندگار داشت.



وی در پایان با اشاره به نوسازی تجهیزات خدماتی دهیاری‌ها گفت: امیدواریم با افزایش سهم استان از اعتبارات ملی، روند نوسازی ناوگان دهیاری‌ها شتاب بیشتری بگیرد و سال آینده به جای اختصاص ۱۲ دستگاه خودرو، امکان تأمین ۵۰ تا ۶۰ دستگاه خودرو برای جمع‌آوری و حمل پسماند دهیاری‌های استان فراهم شود.