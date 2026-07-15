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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۷

استعدادهای نوپا به میدان طراحی لباس ورزشی می‌آیند

استعدادهای نوپا به میدان طراحی لباس ورزشی می‌آیند

رقابت ملی طراحی لباس ورزشی با عنوان «لباس ورزش مورد علاقه‌ات را رسم کن» با هدف شناسایی استعدادهای هنری و حمایت از ایده‌های نوآورانه در طراحی لباس ورزشی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت ملی طراحی لباس ورزشی با عنوان «لباس ورزش مورد علاقه‌ات را رسم کن» به همت مؤسسه کتان آرتا رسام و با حمایت کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، با هدف شناسایی استعدادهای هنری، تقویت خلاقیت و ایجاد زمینه برای ارائه ایده‌های نوآورانه در حوزه طراحی لباس‌های ورزشی برگزار می‌شود.

حکیمه کطانیرو، دبیر این رویداد با اعلام این خبر گفت: این رقابت با هدف ایجاد فرصتی برای کودکان، نوجوانان (دانش‌آموزان) و جوانان طراحی شده است تا ایده‌ها و طرح‌های خلاقانه خود را در حوزه طراحی لباس‌های ورزشی و متناسب با رشته‌های مختلف ورزشی ارائه کنند.

وی افزود: علاقمندان به شرکت در این رویداد تا ۱۳ آبان ۱۴۰۵ فرصت داذند، آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند.

کطانیرو با اشاره به اهداف برگزاری این رقابت اظهار کرد: ترویج فرهنگ ورزش و فعالیت بدنی، تقویت خلاقیت، تخیل و مهارت‌های هنری، آشنایی شرکت‌کنندگان با انواع لباس‌های ورزشی و کاربرد آن‌ها در رشته‌های مختلف، و ایجاد فرصت برای شناسایی و حمایت از استعدادهای هنری نسل نوجوان از مهم‌ترین اهداف این رویداد است.

دبیر رقابت ملی طراحی لباس ورزشی ادامه داد: ارتقای آگاهی درباره اهمیت طراحی، راحتی، ایمنی و زیبایی در لباس‌های ورزشی، تقویت اعتماد به نفس شرکت‌کنندگان از طریق نمایش و تقدیر از آثار برگزیده، و ترویج روحیه مشارکت و رقابت سالم میان کودکان و نوجوانان سراسر کشور از دیگر اهداف این برنامه به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: این رویداد تلاش دارد با ایجاد فضایی شاد، آموزشی و الهام‌بخش، نگاه خلاقانه و نوآورانه نسل جدید را به طراحی لباس‌های ورزشی آینده تقویت کند.

کد مطلب 6888499
زهرا اسكندری

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