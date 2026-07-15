به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت ملی طراحی لباس ورزشی با عنوان «لباس ورزش مورد علاقهات را رسم کن» به همت مؤسسه کتان آرتا رسام و با حمایت کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، با هدف شناسایی استعدادهای هنری، تقویت خلاقیت و ایجاد زمینه برای ارائه ایدههای نوآورانه در حوزه طراحی لباسهای ورزشی برگزار میشود.
حکیمه کطانیرو، دبیر این رویداد با اعلام این خبر گفت: این رقابت با هدف ایجاد فرصتی برای کودکان، نوجوانان (دانشآموزان) و جوانان طراحی شده است تا ایدهها و طرحهای خلاقانه خود را در حوزه طراحی لباسهای ورزشی و متناسب با رشتههای مختلف ورزشی ارائه کنند.
وی افزود: علاقمندان به شرکت در این رویداد تا ۱۳ آبان ۱۴۰۵ فرصت داذند، آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند.
کطانیرو با اشاره به اهداف برگزاری این رقابت اظهار کرد: ترویج فرهنگ ورزش و فعالیت بدنی، تقویت خلاقیت، تخیل و مهارتهای هنری، آشنایی شرکتکنندگان با انواع لباسهای ورزشی و کاربرد آنها در رشتههای مختلف، و ایجاد فرصت برای شناسایی و حمایت از استعدادهای هنری نسل نوجوان از مهمترین اهداف این رویداد است.
دبیر رقابت ملی طراحی لباس ورزشی ادامه داد: ارتقای آگاهی درباره اهمیت طراحی، راحتی، ایمنی و زیبایی در لباسهای ورزشی، تقویت اعتماد به نفس شرکتکنندگان از طریق نمایش و تقدیر از آثار برگزیده، و ترویج روحیه مشارکت و رقابت سالم میان کودکان و نوجوانان سراسر کشور از دیگر اهداف این برنامه به شمار میرود.
وی خاطرنشان کرد: این رویداد تلاش دارد با ایجاد فضایی شاد، آموزشی و الهامبخش، نگاه خلاقانه و نوآورانه نسل جدید را به طراحی لباسهای ورزشی آینده تقویت کند.
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