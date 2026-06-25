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۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۹

زمین‌لرزه ۳.۷ ریشتری حوالی دامغان؛ تیم ارزیاب به منطقه اعزام شد

زمین‌لرزه ۳.۷ ریشتری حوالی دامغان؛ تیم ارزیاب به منطقه اعزام شد

دامغان- فرماندار دامغان از وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر حوالی دامغان خبر داد و گفت: در پی این حادثه، تیم ارزیاب هلال‌احمر برای بررسی وضعیت مناطق روستایی به محل اعزام شدند.

علیرضا نوچه ناسار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر شامگاه پنجشنبه حوالی دامغان در استان سمنان را لرزاند، تاکید کرد: در پی این حادثه، تیم ارزیاب هلال‌احمر برای بررسی وضعیت مناطق روستایی به محل اعزام شد.

وی ادامه داد. بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزه‌نگاری کشور، این زمین‌لرزه ساعت ۲۲:۲۳:۲۹ امشب در حوالی دامغان رخ داد و کانون زلزله در عمق ۴ کیلومتری زمین ثبت شده است.

فرماندار دامغان توضیح داد: نزدیک‌ترین شهرها به محل وقوع زمین‌لرزه، دامغان در فاصله ۳۷ کیلومتری، کیاسر مازندران در فاصله ۳۸ کیلومتری و دیباج در فاصله ۴۳ کیلومتری اعلام شده‌اند.

وی افزود: تاکنون گزارشی از خسارات جانی یا مالی ناشی از این زمین‌لرزه منتشر نشده و ارزیابی‌ها همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6870864

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