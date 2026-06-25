علیرضا نوچه ناسار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر شامگاه پنجشنبه حوالی دامغان در استان سمنان را لرزاند، تاکید کرد: در پی این حادثه، تیم ارزیاب هلال‌احمر برای بررسی وضعیت مناطق روستایی به محل اعزام شد.

وی ادامه داد. بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزه‌نگاری کشور، این زمین‌لرزه ساعت ۲۲:۲۳:۲۹ امشب در حوالی دامغان رخ داد و کانون زلزله در عمق ۴ کیلومتری زمین ثبت شده است.

فرماندار دامغان توضیح داد: نزدیک‌ترین شهرها به محل وقوع زمین‌لرزه، دامغان در فاصله ۳۷ کیلومتری، کیاسر مازندران در فاصله ۳۸ کیلومتری و دیباج در فاصله ۴۳ کیلومتری اعلام شده‌اند.

وی افزود: تاکنون گزارشی از خسارات جانی یا مالی ناشی از این زمین‌لرزه منتشر نشده و ارزیابی‌ها همچنان ادامه دارد.