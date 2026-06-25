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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۴

حضور ساوجی‌ها در شب صدو هفدهم مقاومت همزمان با شام غریبان

حضور ساوجی‌ها در شب صدو هفدهم مقاومت همزمان با شام غریبان

ساوه-- در این ویدئو حضور پرشور ساوجی‌ها در شب صدو هفدهم مقاومت همزمان با شام غریبان حسینی را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6870873

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