https://mehrnews.com/x3cqGV ۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۴ کد مطلب 6870873 استانها مرکزی استانها مرکزی ۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۴ حضور ساوجیها در شب صدو هفدهم مقاومت همزمان با شام غریبان ساوه-- در این ویدئو حضور پرشور ساوجیها در شب صدو هفدهم مقاومت همزمان با شام غریبان حسینی را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6870873 کپی شد مطالب مرتبط خروش اراکیها در شب صدو هفدهم تجمع ملی همزمان با شام غریبان حسینی آیین شام غریبان حضرت فاطمه زهرا (س) در روستای سینقان شهرستان دلیجان شام غریبان حسینی در اراک برچسبها ساوه مراسم شام غریبان عاشورای حسینی
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