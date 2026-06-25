https://mehrnews.com/x3cqH8 ۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۳ کد مطلب 6870884 استانها مرکزی استانها مرکزی ۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۳ اجتماع مردم عزادار شهر خنجین در شام غریبان حسینی فراهان- در این ویدئو اجتماع مردم عزادار شهر خنجین در شب شام غریبان را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6870884 کپی شد مطالب مرتبط خروش اراکیها در شب صدو هفدهم تجمع ملی همزمان با شام غریبان حسینی صدای عشق در انجدان اراک؛ وقتی چغچغهزنی نمادی از زبانِ سوگ می شود آیین «شاه حسین گویان» همزمان با شام غریبان حسینی در ارومیه شام غریبان حسینی در اراک مراسم شب شام غریبان در روستای ذلف آباد شهرستان فراهان برچسبها شهرستان فراهان مراسم شام غریبان عاشورای حسینی
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