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۶ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۹

حماسه حضور مردم خمین در صد و هجدهمین شب بعثت

حماسه حضور مردم خمین در صد و هجدهمین شب بعثت

خمین- در این ویدئو حماسه حضور مردم خمین در صد و هجدهمین شب بعثت را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6871515

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