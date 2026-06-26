https://mehrnews.com/x3cqX2 ۶ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۹ کد مطلب 6871515 استانها مرکزی استانها مرکزی ۶ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۹ حماسه حضور مردم خمین در صد و هجدهمین شب بعثت خمین- در این ویدئو حماسه حضور مردم خمین در صد و هجدهمین شب بعثت را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6871515 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع مردم عزادار شهر خنجین در شام غریبان حسینی میدانداری مردم دیار آفتاب در صد و هجدهمین قرار عاشقی خروش اراکیها در شب صدو هفدهم تجمع ملی همزمان با شام غریبان حسینی صدوهجدهمین اجتماع شبانه مردم ساوه در بیعت با رهبر معظم انقلاب روایت مردم روستای شهسوران از رمز ماندگاری نهضت عاشورا نمایش اقتدار مردم سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب تداوم تجمع شبانه مردم ارومیه در لبیک به ندای رهبری در خیابان برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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