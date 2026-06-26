شب ۱۱۸ شازند؛ نمایش اقتدار و وفاداری به آرمان‌های انقلاب

شازند- در این ویدئو صد و هجدهمین نمایش اقتدار و وفاداری مردم شازند به آرمان‌های انقلاب را ملاحظه می کنید.