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۶ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۷

شب ۱۱۸ شازند؛ نمایش اقتدار و وفاداری به آرمان‌های انقلاب

شب ۱۱۸ شازند؛ نمایش اقتدار و وفاداری به آرمان‌های انقلاب

شازند- در این ویدئو صد و هجدهمین نمایش اقتدار و وفاداری مردم شازند به آرمان‌های انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6871520

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