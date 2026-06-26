https://mehrnews.com/x3cqX7 ۶ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۷ کد مطلب 6871520 استانها مرکزی استانها مرکزی ۶ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۷ شب ۱۱۸ شازند؛ نمایش اقتدار و وفاداری به آرمانهای انقلاب شازند- در این ویدئو صد و هجدهمین نمایش اقتدار و وفاداری مردم شازند به آرمانهای انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6871520 کپی شد مطالب مرتبط تجلی ولایتپذیری و مقاومت مردم خمین در شام غریبان حسینی اجتماع مردم عزادار شهر خنجین در شام غریبان حسینی میدانداری مردم دیار آفتاب در صد و هجدهمین قرار عاشقی خروش اراکیها در شب صدو هفدهم تجمع ملی همزمان با شام غریبان حسینی تداوم تجمع شبانه مردم ارومیه در لبیک به ندای رهبری در خیابان صدوهجدهمین اجتماع شبانه مردم ساوه در بیعت با رهبر معظم انقلاب نمایش اقتدار مردم سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب کردکوی میزبان تجمع شبانه عزاداران در موج صد و هجدهم برچسبها رهبر معظم انقلاب اسلامی تجمع مردمی شازند
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