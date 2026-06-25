https://mehrnews.com/x3cqH2 ۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۳ کد مطلب 6870878 استانها مرکزی استانها مرکزی ۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۳ مراسم شام غریبان در روستای خورهه از توابع شهرستان محلات محلات- در این ویدئو مراسم شام غریبان در روستای خورهه از توابع شهرستان محلات را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6870878 کپی شد مطالب مرتبط خروش اراکیها در شب صدو هفدهم تجمع ملی همزمان با شام غریبان حسینی آیین «شاه حسین گویان» همزمان با شام غریبان حسینی در ارومیه صدای عشق در انجدان اراک؛ وقتی چغچغهزنی نمادی از زبانِ سوگ می شود شام غریبان حسینی در اراک آیین شام غریبان حضرت فاطمه زهرا (س) در روستای سینقان شهرستان دلیجان برچسبها محلات مراسم شام غریبان سوگواره عاشورایی
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