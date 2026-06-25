رایزنی اروپا برای آینده یونیفل در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، با نزدیک شدن به پایان مأموریت نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفل) در ماه دسامبر، آینده حضور این نیروها در جنوب لبنان به یکی از محورهای اصلی رایزنی‌های بین‌المللی تبدیل شده است.

در همین راستا، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، و جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، اعلام کردند که دو کشور در تلاش هستند با مشارکت سازمان ملل و اتحادیه اروپا، چارچوبی بین‌المللی برای حفظ ثبات در جنوب لبنان پس از پایان مأموریت یونیفل ایجاد کنند.

دو طرف در جریان نشست خود در فرانسه تأکید کردند که هدف از این ابتکار، جلوگیری از ایجاد خلأ امنیتی و حفظ ثبات در مناطق مرزی جنوب لبنان است.

این تحرکات در حالی صورت می‌گیرد که آمریکا و رژیم صهیونیستی خواستار پایان مأموریت یونیفل یا اعمال تغییرات اساسی در ساختار و مأموریت آن هستند؛ موضوعی که با مخالفت برخی کشورها و طرف‌های بین‌المللی مواجه شده است.

یونیفل که از سال ۱۹۷۸ در جنوب لبنان مستقر است، پس از جنگ ۳۳ روزه سال ۲۰۰۶ و بر اساس قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت، مأموریت گسترده‌تری برای نظارت بر آتش‌بس و حمایت از استقرار ارتش لبنان در جنوب این کشور بر عهده گرفت.

در حال حاضر حدود ۷ هزار و ۵۰۰ نیروی حافظ صلح از نزدیک به ۵۰ کشور در قالب یونیفل در جنوب لبنان مستقر هستند و آینده مأموریت این نیروها همچنان در کانون رایزنی‌های سیاسی و امنیتی قرار دارد.

