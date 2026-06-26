مذاکرات لبنان و رژیم اسرائیل یک روز دیگر تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، هیات‌های مذاکره‌کننده لبنانی و رژیم اسرائیل امروز (جمعه) نیز نشست‌های خود را از سر خواهند گرفت تا به گفته این مقام آمریکایی به توافق دست یابند.

این مقام آمریکایی در گفت و گو با الجزیره با بیان اینکه مذاکرات بین لبنان و اسرائیل همچنان ادامه دارد، مدعی شد که واشنگتن به تسهیل این گفت‌وگوها ادامه می‌دهد.

لبنان و رژیم اسرائیل دور پنجم مذاکرات مستقیم خود را از روز سه شنبه ( ۲ تیر) در واشنگتن با حضور هیئت‌های سیاسی، امنیتی و نظامی دو طرف آغاز کردند.

لبنان در حالی وارد این دور تازه شده که همچنان بر ادامه مذاکرات مستقیم تاکید دارد. مقام‌های لبنانی می‌گویند مذاکره تنها راه پایان دادن به جنگی است که از دوم مارس گذشته میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله جریان دارد.

این مذاکرات درحالی انجام می شود که چهار دور قبلی مذاکرات از ماه آوریل تاکنون به آتش‌بس دائمی یا عقب‌نشینی ارتش رژیم اسرائیل از مناطق اشغالی در جنوب لبنان منجر نشده است و این رژیم همچنان به نقض آتش بس و ادامه حملات خود به لبنان ادامه می دهد.