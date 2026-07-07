واکنش الیزه به عینک عجیب مکرون در سوریه 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، عینک آفتابی که امانوئل مکرون در تمام طول سفر به سوریه از آن استفاده می‌کند، ابهامات زیادی را در محافل بین المللی ایجاد کرده است. این ابهامات تا حدی گسترش پیدا کرد که سخنگوی کاخ الیزه با صدور بیانیه‌ای نسبت به اصرار مکرون در استفاده مداوم از این عینک واکنش نشان داده و گفت که رئیس جمهور فرانسه از یک مشکل موقت در یکی از چشمانش رنج می برد که با انفجار خفیف در یکی از رگ های خونی آن ایجاد شده و باعث قرمز شدن چشم و افزایش حساسیت آن به نور شده و او را مجبور به استفاده موقت از عینک آفتابی کرد.

الیزه با تاکید بر اینکه نگرانی در این زمینه وجود ندارد، افزود که رئیس جمهور فرانسه به محض بهبودی چشمش، عینک را بر خواهد داشت.

در اوایل ژانویه نیز اتفاق مشابهی در مورد مکرون روی داد و کاخ الیزه در آن زمان نیزگرفتگی و قرمزی چشم راست مکرون را به علت ترکیدن یک رگ خونی کوچک دانسته و گفت که مشکل جدی در این زمینه وجود ندارد.