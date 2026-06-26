آشوری: بازار هرمزگان در تأمین کالا مشکلی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در جلسه قرارگاه اقتصادی استان، اظهار کرد: این نشست با حضور دستگاههای اجرایی، نظارتی و بخشهای مختلف حاکمیتی و با محوریت بررسی وضعیت بازار، تأمین کالا و مسائل اقتصادی استان برگزار شد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده از زمان تشکیل قرارگاه اقتصادی در دوره جنگ ۱۲ روزه و تداوم آن در شرایط پس از جنگ رمضان، افزود: با برنامهریزیهای صورت گرفته و تدابیر اتخاذ شده، بازار هرمزگان از نظر تأمین کالا در وضعیت مطلوبی قرار دارد و در حال حاضر هیچگونه کمبودی در بخشهای مختلف مشاهده نمیشود.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه ذخایر راهبردی کالاهای اساسی نیز در سطح مناسبی قرار دارد، تصریح کرد: هر چند در حوزه قیمتها نگرانیهایی وجود داشت، اما این موضوع در جلسه مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت حفظ ثبات بازار و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها تأکید شد.
آشوری تازیانی با اشاره به گزارشهای نظارتی ۴۰ روز گذشته، گفت: اصناف استان در این مدت عملکردی مسئولانه و منصفانه داشتهاند و آمارها از کاهش تخلفات در حوزه عرضه کالا حکایت دارد که نشان دهنده همکاری مناسب اصناف با دستگاههای اجرایی و نظارتی است.
وی با تأکید بر اینکه حفظ ثبات قیمتها از اولویتهای دولت است، خاطرنشان کرد: برگزاری مستمر جلسات قرارگاه اقتصادی، حساسیت دستگاههای مسئول در حوزه تنظیم بازار را افزایش داده و مشارکت مردم در نظارت بر بازار نیز میتواند نقش مؤثری در حفظ تعادل عرضه و تقاضا و ارتقای رضایت عمومی داشته باشد.
استاندار هرمزگان در ادامه از تصویب کلیات طرح توسعه ظرفیت بندرلنگه خبر داد و افزود: مقرر شد گروهی منتخب از سوی قرارگاه اقتصادی طی هفته آینده برای بررسی میدانی، شناسایی موانع و ارائه راهکارهای اجرایی به این منطقه اعزام شوند.
وی همچنین با اشاره به بررسی موضوع رویههای ملوانی در این جلسه، اظهار داشت: تأمین برخی لوازم خانگی مورد نیاز مردم از جمله یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی از محورهای مهم جلسه بود و با توجه به محدودیتهای وارداتی، مقرر شد از طریق پیگیری در سطح ملی، مجوز واردات کالاهایی که تولید داخلی پاسخگوی نیاز بازار نیست، از دولت اخذ شود.
آشوری تازیانی با بیان اینکه ساماندهی رویههای ملوانی و قایق محور از برنامههای مهم استان است، گفت: تشکیل اتحادیهها و ایجاد ساختارهای منسجم در این بخش ضمن حفظ اشتغال پایدار، امکان بهرهگیری از ظرفیت تعامل با کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس برای تأمین کالاهای مورد نیاز را فراهم خواهد کرد.
وی افزود: طرح ساماندهی رویههای ملوانی در حال بررسی کارشناسی است و امید میرود با تصویب نهایی آن ظرفیتهای اقتصادی این بخش بیش از گذشته در خدمت توسعه استان قرار گیرد.
استاندار هرمزگان در پایان، تأکید کرد: باید از شرایط بحران و دوران پساجنگ به عنوان فرصتی برای توسعه استان و کشور استفاده کرد و هرمزگان با جایگاه راهبردی خود میتواند نقش مهمی در تأمین نیازهای اساسی کشور و خنثیسازی فشارهای اقتصادی ایفا کند.
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