به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان هرمزگان اظهار کرد: عملکرد مسئولان باید تولید امنیت، امید، رضایت و کارآمدی کنند تا مشارکت در امور مختلف شکل گیرد چرا که دشمنان ما در این شرایط سرمایه اجتماعی را هدف گیری کرده و به دنبال تضعیف سرمایه اجتماعی هستند.
وی خواستار تحرک بیشتر از سوی مسئولان شد و گفت: باید هدفمندتر عمل کرد و تولید کارآمدی کرد؛ مسئولان باید پایش روزانه از وضعیت شاخصهای مرتبط با عملکردشان داشته باشند.
استاندار هرمزگان با اشاره به تلاشهای انجام شده، اظهار کرد: هر روز باید به سمت بهبود شاخصها حرکت کنیم و این مهم با تحلیل وضعیت درست و توجه به راهبردها انجام خواهد شد.
آشوری تازیانی، عنوان کرد: شورای برنامهریزی استان باید بر اساس اولویتها حرکت کند و خوشبختانه روند به سمت بهبود در پیش است و لازم است دیدهبانی توسعه به دقت انجام شود تا هرجایی حرکت به سمت بهبود کند است، افزایش سرعت داشته باشیم و تقویت اجتماعی کشور تقویت شود
وی با اشاره به خواستگاه امامین انقلاب گفت: نهادهای مردمی باید تقویت شوند و مردم محوری جزو اصول گفتمان امام و رهبری و رؤسای قوا است.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان بر لزوم تعریف پیوست رسانهای برای امور تأکید کرد و گفت: ضرورت دارد برای هر بخشی سخنگو تعیین شود تا ارتباط مؤثر با رسانهها و مردم پایدار باشد.
آشوری همچنین بر درک صحیح از اولویتها، همفکری، استفاده از ظرفیتهای قانونی، تلاش برای افزایش سهم استان در بودجه با تعامل صحیح دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه، ارائه برنامه و پیشنهادات برای بهبود شاخصهای استان تاکید کرد.
