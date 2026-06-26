به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی ترکیه، معترضان روز پنجشنبه با تجمع گسترده در پایتخت ایتالیا، از شهرداری این شهر خواستند تا همکاریهای فعلی خود با رژیم صهیونیستی را بهطور کامل متوقف کند.
بر اساس این گزارش، تعداد زیادی از حامیان فلسطین، علیرغم گرمای شدید هوا، با تجمع در میدان «کامپیدولیو» و در مقابل ساختمان شهرداری رم ، و درحالیکه پرچمهای فلسطین را در دست داشتند، لغو توافقنامههای جاری میان شهرداری رم و رژیم اسرائیل را خواستار شدند.
شرکت کنندگان در این تظاهرات، شعارهایی نظیر «فلسطین از رود تا دریا آزاد خواهد شد» و «رم میداند در کنار چه کسی ایستاده است»، سردادند.
معترضان ایتالیایی همچنین حملات اخیر رژیم صهیونیستی به لبنان را محکوم کردند.
«مایا عیسی»، رئیس جنبش دانشجویان فلسطینی در ایتالیا، در حاشیه این مراسم اظهار داشت که هدف از این تجمع، فشار بر مقامات محلی برای پایان دادن به تمامی توافقهای فعال با رژیم اسرائیل است.
وی افزود که در چند ماه گذشته، بیش از ۱۶ هزار نفر در رم با امضای یک طومار، خواستار توقف همکاری با این رژیم شدهاند.
عیسی با تأکید بر اینکه اراده مردم رم برای قطع روابط و منزوی کردن اسرائیل کاملاً روشن است، خاطرنشان کرد که این طومار تاکنون مورد حمایت بیش از هفت شهرداری دیگر در اطراف رم نیز قرار گرفته است.
وی همچنین با اشاره به گزارشهای سازمان ملل متحد مبنی بر وقوع «نسلکشی» در غزه، تأکید کرد که مقامات محلی رم باید اقدامات جدی و ملموسی علیه اقدامات اسرائیل انجام دهند.
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