به گزارش خبرگزاری مهر، «گادی آیزنکوت» رئیس سابق ستاد ارتش رژیم صهیونیستی و رقیب نتانیاهو در انتخابات آتی در مقالهای در روزنامه «یدیعوت آحارونوت» نوشت: تلاش نتانیاهو برای سرپوش گذاشتن بر شکست هفتم اکتبر از طریق دستیابی به دستاوردهای نظامی از بین رفت. او حاضر است هر کاری بکند تا از عدم تشکیل یک کمیته تحقیق سیاسی اطمینان حاصل کند.
وی افزود: لبنان گورستان سیاسی نخستوزیران اسرائیل از مناخیم بگین گرفته تا ایهود اولمرت بوده و امروز نیز نتانیاهو تا گردن در گل و لای آن فرو رفته است.
آیزنکوت تصریح کرد: میشنویم که نتانیاهو، حاییم کاتز را تهدید به اخراج از حزب لیکود میکند، در حالی که اگر او به تنهایی و بدون حزب خود در انتخابات شرکت کند، بیش از ده کرسی به دست نخواهد آورد؛ حتی بن گوریون، که شخصیتی بسیار بزرگتر بود، در تجربه خود با حزب رافی شکست خورد.
گادی آیزنکوت رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ است و به عنوان مهندس «استراتژی ضاحیه» شناخته میشود که بر اساس اعمال خشونت نامتناسب و اجرای سیاست مجازات جمعی علیه پایگاه مردمی حامی حزب الله در لبنان و اجرای زمین سوخته در ضاحیه شناخته می شود.
آیزنکوت در سال ۲۰۲۲ وارد عرصه سیاسی شد و به عنوان وزیر به کابینه اضطراری و جنگی نتانیاهو پیوست. وی در ادامه به عنوان یکی از برجستهترین شخصیتهای رقیب در اردوگاه اپوزیسیون کابینه مطرح شد.
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