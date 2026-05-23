۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۴

ورود «بن گویر» به فرانسه ممنوع شد

وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد: از اتحادیه اروپا می‌خواهم «بن گویر» را تحریم کند، وی همچنین، به دلیل رفتار غیرقابل قبول با فعالان ناوگان صمود، از ورود به فرانسه منع شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه امروز شنبه اعلام کرد: من به همتای ایتالیایی خود می‌ پیوندم و از اتحادیه اروپا می‌ خواهم که «بن گویر» (وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی) را تحریم کند.

وزیر امور خارجه فرانسه اضافه کرد: «بن گویر»به دلیل رفتار غیرقابل قبولش با فعالان در ناوگان صمود، از ورود به فرانسه منع شده است.

وزارت امور خارجه فرانسه چهارشنبه نیز در اعتراض به نحوه برخورد با مسافران ناوگان جهانی «صمود»، سفیر رژیم صهیونیستی را احضار کرد.

پیش از این، ایتالیا نیز سفیر رژیم صهیونیستی را به دلیل انتشار ویدئوی ایتامار بن گویر احضار کرده بود.

انتشار تصاویری از بدرفتاری و برخورد غیر انسانی وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و نظامیان این رژیم با فعالان بازداشت شده ناوگان صمود، واکنش های جهانی را به همراه داشت.

