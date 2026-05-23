ورود «بن گویر» به فرانسه ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه امروز شنبه اعلام کرد: من به همتای ایتالیایی خود می‌ پیوندم و از اتحادیه اروپا می‌ خواهم که «بن گویر» (وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی) را تحریم کند.

وزیر امور خارجه فرانسه اضافه کرد: «بن گویر»به دلیل رفتار غیرقابل قبولش با فعالان در ناوگان صمود، از ورود به فرانسه منع شده است.

وزارت امور خارجه فرانسه چهارشنبه نیز در اعتراض به نحوه برخورد با مسافران ناوگان جهانی «صمود»، سفیر رژیم صهیونیستی را احضار کرد.

پیش از این، ایتالیا نیز سفیر رژیم صهیونیستی را به دلیل انتشار ویدئوی ایتامار بن گویر احضار کرده بود.

انتشار تصاویری از بدرفتاری و برخورد غیر انسانی وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و نظامیان این رژیم با فعالان بازداشت شده ناوگان صمود، واکنش های جهانی را به همراه داشت.