خواص گیلاس از نگاه طب سنتی

به گزارش خبرگزاری مهر، از نظر طب سنتی، گیلاس دارای طبعی سرد و تر است.

سردی

گیلاس به علت محتوای آبی بالا و داشتن خواص تر کننده، دارای طبعی سرد است. این سردی باعث می‌شود که گیلاس برای افراد داغ مزاج و مبتلا به گرم مزاجی مفید باشد.

تری

گیلاس به دلیل محتوای آبی بالا و مقدار قند طبیعی موجود در آن، دارای طبعی تر است. این تری باعث می‌شود که گیلاس برای افراد خشک مزاج و مبتلا به یبوست مفید باشد.

بنابراین در طب سنتی، گیلاس به عنوان یک میوه خنک‌کننده و مرطوب‌کننده طبیعی شناخته می‌شود که می تواند برای تعدیل مزاج افراد با طبایع مختلف مفید باشد.