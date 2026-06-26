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۵ تیر ۱۴۰۵، ۷:۱۶

خواص گیلاس از نگاه طب سنتی

خواص گیلاس از نگاه طب سنتی

گیلاس به عنوان میوه پرطرفدار فصل تابستان، از نظر طب سنتی خواص زیادی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، از نظر طب سنتی، گیلاس دارای طبعی سرد و تر است.

سردی

گیلاس به علت محتوای آبی بالا و داشتن خواص تر کننده، دارای طبعی سرد است. این سردی باعث می‌شود که گیلاس برای افراد داغ مزاج و مبتلا به گرم مزاجی مفید باشد.

تری

گیلاس به دلیل محتوای آبی بالا و مقدار قند طبیعی موجود در آن، دارای طبعی تر است. این تری باعث می‌شود که گیلاس برای افراد خشک مزاج و مبتلا به یبوست مفید باشد.

بنابراین در طب سنتی، گیلاس به عنوان یک میوه خنک‌کننده و مرطوب‌کننده طبیعی شناخته می‌شود که می تواند برای تعدیل مزاج افراد با طبایع مختلف مفید باشد.

کد مطلب 6870993
حبیب احسنی پور

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