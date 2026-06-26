خواص گیلاس از نگاه طب سنتی

به گزارش خبرگزاری مهر، از نظر طب سنتی، گیلاس دارای طبعی سرد و تر است.
سردی
گیلاس به علت محتوای آبی بالا و داشتن خواص تر کننده، دارای طبعی سرد است. این سردی باعث میشود که گیلاس برای افراد داغ مزاج و مبتلا به گرم مزاجی مفید باشد.
تری
گیلاس به دلیل محتوای آبی بالا و مقدار قند طبیعی موجود در آن، دارای طبعی تر است. این تری باعث میشود که گیلاس برای افراد خشک مزاج و مبتلا به یبوست مفید باشد.
بنابراین در طب سنتی، گیلاس به عنوان یک میوه خنککننده و مرطوبکننده طبیعی شناخته میشود که می تواند برای تعدیل مزاج افراد با طبایع مختلف مفید باشد.
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