فراخوان کسب دانش فنی ساخت یک قطعه مهم در صنایع حساس و راهبردی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، حسگرهای شتاب‌سنج پیزوالکتریک از اجزای حیاتی سامانه‌های پایش وضعیت و حفاظت ارتعاشی ماشین‌های دوار در صنایع حساس و راهبردی محسوب می‌شوند و کیفیت عملکرد آنها به طور مستقیم به خواص سرامیک پیزوالکتریک به کار رفته در ساختارشان وابسته است.

این مواد، تعیین‌کننده حساسیت دقت و پایداری حسگرها هستند و هرگونه نقص یا ضعف در آنها می‌تواند کارکرد کل سیستم پایش ارتعاش را تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به اهمیت خودکفایی در فناوری‌های راهبردی، نیاز به توسعه دانش فنی بومی در این پروژه با هدف دستیابی به فرمولاسیون و فرایند تولید سرامیک پیزوالکتریک صنعتی تعریف شده است.

انتظار می‌رود خروجی این طرح شامل دستیابی به فرمولاسیون نهایی و فرایند ساخت سرامیک پیزوالکتریک با ضریب پیزوالکتریک بیش از ۳۰۰ pC/N، فاکتور کیفیت مکانیکی بالاتر از ۸۰ و چگالی بیش از ۹۵ درصد مقدار تئوری ماده هدف باشد. همچنین دستیابی به قطعات تولیدی با دقت ابعادی در حدود مثبت/ منفی ۰٫۱ میلی متر نیز از دیگر اهداف پیش‌بینی‌شده در این طرح است.

شرکت در این فراخوان پژوهشی و ارائه پروپوزال در قالب گروهی، شرکتی و سازمانی مجاز است. پروپوزالی که بیشترین تناسب را با الزامات این نیاز پژوهشی داشته باشد، انتخاب و به عنوان مجری به شرکت دانش‌بنیان متقاضی معرفی خواهد شد.

گروه‌های پژوهشی و فناور توانمند تا روز شنبه 20 تیر 1405 فرصت دارند پروپوزال و پیشنهادهای خود را در قالب Word از طریق سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی به نشانی ghazal.inif.ir ارسال و جهت ارتباط با کارگزاری دانا شریف با شماره تلفن 02188486852 تماس بگیرند.