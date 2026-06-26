بهزاد شریفی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای حفاظت از جنگل‌های ارزشمند زاگرس و استفاده از روش‌های نوین علمی، برای نخستین‌بار در کشور عملیات پایلوت مبارزه با آفات جوانه‌خوار بلوط با بهره‌گیری از فناوری فوگر حرارتی (SPM FOG) در سطح ۶۸ هکتار از جنگل‌های آلوده شهرستان‌های مریوان و سروآباد اجرا شد.

وی افزود: این طرح با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و اساتید دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان و با هدف استفاده از روشی مؤثرتر، کم‌هزینه‌تر و سازگارتر با شرایط جنگل‌های زاگرس به مرحله اجرا درآمده است.

کاهش محدودیت‌های روش‌های سنتی

شریفی‌پور با اشاره به چالش‌های روش‌های متداول محلول‌پاشی در عرصه‌های جنگلی گفت: صعب‌العبور بودن مناطق، محدودیت دسترسی، پوشش ناقص تاج درختان، مصرف بالای آب و آفت‌کش و کاهش اثربخشی عملیات، از مهم‌ترین مشکلات روش‌های سنتی مبارزه با آفات است.

وی ادامه داد: به همین منظور، استفاده از فناوری‌های نوین با همکاری بخش دانشگاهی و شرکت‌های فناور در دستور کار اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان قرار گرفت.

انتشار یکنواخت آفت‌کش در تاج درختان

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان بیان کرد: در فناوری فوگر حرارتی، محلول آفت‌کش بیولوژیک به ذرات بسیار ریز تبدیل و به شکل مه در فضای جنگل منتشر می‌شود که باعث پوشش بهتر شاخ و برگ و بخش‌های مختلف تاج درختان می‌شود.

وی عنوان کرد: این قابلیت به ویژه در جنگل‌های متراکم بلوط که دسترسی به تمام بخش‌های تاج درختان دشوار است، نقش مهمی در افزایش کیفیت عملیات دارد.

گامی برای حفاظت پایدار از زاگرس

شریفی‌پور با اشاره به مزایای این فناوری گفت: کاهش مصرف آب و آفت‌کش، افزایش سرعت اجرا، کاهش هزینه‌ها و امکان استفاده در مناطق کوهستانی از مهم‌ترین ویژگی‌های این روش است.

وی خاطرنشان کرد: نتایج اولیه این طرح نشان می‌دهد فوگر حرارتی ظرفیت تبدیل شدن به یکی از روش‌های مؤثر در مدیریت و کنترل آفات جنگلی را دارد و اجرای آن نمونه‌ای از بهره‌گیری از دانش، فناوری و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای حفاظت از جنگل‌های زاگرس است.