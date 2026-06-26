ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییرات جوی روزهای گذشته اظهار داشت: از روز گذشته روند کاهش دما در استان آغاز شده و دمای هوا حدود ۴ تا ۶ درجه سانتیگراد کاهش یافته است و هوای نسبتاً خنکتری را در سطح استان شاهد هستیم.
وی افزود: از امروز تا روز شنبه، نوسانات دمایی چندانی پیشبینی نمیشود و دمای هوا در محدوده تقریباً نرمال قرار خواهد داشت، هرچند میزان رطوبت و شرایط جوی ممکن است در برخی ساعات تغییرات جزئی ایجاد کند.
رستمی در ادامه با اشاره به پیشبینیهای بلندمدت تصریح کرد: از اواسط هفته آینده، روند افزایش دما آغاز شده و یک توده هوای گرم در سطح استان مستقر خواهد شد که میتواند دمای هوا را به میزان قابل توجهی بالا ببرد و موج گرمای جدیدی را برای روزهای پیشرو به همراه داشته باشد.
کارشناس هواشناسی ایلام خاطرنشان کرد: تا سه روز آینده، گاهی وزش باد نسبتاً شدید در سطح استان پیشبینی میشود که احتمال آسیب به سازههای سبک و موقتی وجود دارد و همچنین در برخی نقاط استان به ویژه مناطق مرزی، احتمال نفوذ گرد و غبار و افت کیفیت هوا نیز دور از انتظار نیست و شهروندان باید تمهیدات لازم را در نظر داشته باشند.
وی در پایان توصیه کرد: با توجه به تغییرات جوی، کشاورزان و دامداران نسبت به مدیریت مزارع و دامهای خود هوشیار باشند و از هرگونه اقدام غیرضروری در زمان وزش باد شدید خودداری کنند.
نظر شما