وریا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و با هدف کاهش خطر گسترش آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی، عملیات احداث آتش‌بُر به طول ۳ کیلومتر در اطراف کوه قله امام مریوان با استفاده از ماشین‌آلات در حال اجرا است.

وی افزود: این اقدام با همکاری و هماهنگی فرمانداری شهرستان مریوان، مدیریت بحران شهرداری و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان انجام شده و ایجاد این مسیر حفاظتی، نقش مهمی در جلوگیری از سرایت احتمالی آتش به عرصه‌های جنگلی و مرتعی منطقه خواهد داشت.

سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری مریوان با اشاره به افزایش دمای هوا و خشکی پوشش گیاهی در فصل گرم سال، بیان کرد: ایجاد آتش‌بُر یکی از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه در مدیریت بحران و کنترل آتش‌سوزی‌های طبیعی به شمار می‌رود و می‌تواند در صورت وقوع حریق، از گسترش سریع آتش به بخش‌های جنگلی کوه قله امام جلوگیری کند.

محمدی ضمن قدردانی از پیگیری‌های فرماندار مریوان و همکاری دستگاه‌های اجرایی، از شهروندان، گردشگران و بهره‌برداران محلی خواست با رعایت نکات ایمنی، از روشن کردن آتش در طبیعت خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه حریق، موضوع را سریعاً به دستگاه‌های مسئول اطلاع دهند.

وی خاطرنشان کرد: کوه قله امام به عنوان یکی از مناطق مهم طبیعی شهرستان مریوان، نیازمند استمرار اقدامات حفاظتی، برنامه‌ریزی پیشگیرانه و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و مردم برای صیانت از منابع طبیعی است.